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Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников - РИА Новости, 04.06.2024
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17:16 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/matvienko-1950469750.html
Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников
Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников - РИА Новости, 04.06.2024
Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников
Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:16
2024-06-04T17:16
технологии
украина
валентина матвиенко
герман греф
совет федерации рф
сбер
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МОСКВА. 4 июн – РИА Новости. Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для них кредиты, "зомбируют" людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Не могу не затронуть еще одну тему. Она касается развития современных технологий. Во многом благодаря работе Сбера они стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Но, конечно, новые технологии связаны и с новыми рисками. Я имею в виду утечки персональных данных граждан, которые попадают в руки злоумышленников", - сказала политик в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом. По мнению спикера, это вопрос уже не только борьбы с финансовыми мошенниками, но и национальной безопасности. "Мы видим, что преступники, террористы, профессиональные манипуляторы, которые работают с территории Украины, не только вынуждают людей брать кредиты, перечислять им все свои накопления, но и шантажом, запугиванием вовлекают их в противоправную деятельность", - сказала она. Матвиенко предложила подумать, как задействовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для защиты наших граждан от этого "зомбирования". По ее словам, меры нужно предпринимать "более действенные".
https://ria.ru/20240603/servis-1950139495.html
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технологии, украина, валентина матвиенко, герман греф, совет федерации рф, сбер, сбербанк россии
Технологии, Украина, Валентина Матвиенко, Герман Греф, Совет Федерации РФ, Сбер, Сбербанк России
Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников

Матвиенко: нужны меры против "зомбирования" россиян кибермошенниками

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА. 4 июн – РИА Новости. Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для них кредиты, "зомбируют" людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Не могу не затронуть еще одну тему. Она касается развития современных технологий. Во многом благодаря работе Сбера они стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Но, конечно, новые технологии связаны и с новыми рисками. Я имею в виду утечки персональных данных граждан, которые попадают в руки злоумышленников", - сказала политик в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.
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По мнению спикера, это вопрос уже не только борьбы с финансовыми мошенниками, но и национальной безопасности.
"Мы видим, что преступники, террористы, профессиональные манипуляторы, которые работают с территории Украины, не только вынуждают людей брать кредиты, перечислять им все свои накопления, но и шантажом, запугиванием вовлекают их в противоправную деятельность", - сказала она.
Матвиенко предложила подумать, как задействовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для защиты наших граждан от этого "зомбирования". По ее словам, меры нужно предпринимать "более действенные".
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ТехнологииУкраинаВалентина МатвиенкоГерман ГрефСовет Федерации РФСберСбербанк России
 
 
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