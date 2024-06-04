Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников
Матвиенко: нужны меры против "зомбирования" россиян кибермошенниками
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА. 4 июн – РИА Новости. Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для них кредиты, "зомбируют" людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Не могу не затронуть еще одну тему. Она касается развития современных технологий. Во многом благодаря работе Сбера они стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Но, конечно, новые технологии связаны и с новыми рисками. Я имею в виду утечки персональных данных граждан, которые попадают в руки злоумышленников", - сказала политик в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.
По мнению спикера, это вопрос уже не только борьбы с финансовыми мошенниками, но и национальной безопасности.
"Мы видим, что преступники, террористы, профессиональные манипуляторы, которые работают с территории Украины, не только вынуждают людей брать кредиты, перечислять им все свои накопления, но и шантажом, запугиванием вовлекают их в противоправную деятельность", - сказала она.
Матвиенко предложила подумать, как задействовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для защиты наших граждан от этого "зомбирования". По ее словам, меры нужно предпринимать "более действенные".
"Солар": российскому бизнесу нужны гибкие системы управления доступом
6 декабря 2023, 17:10