https://ria.ru/20240604/matvienko-1950469750.html

Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников

Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников - РИА Новости, 04.06.2024

Матвиенко призвала принять меры против кибермошенников

Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:16

2024-06-04T17:16

2024-06-04T17:16

технологии

украина

валентина матвиенко

герман греф

совет федерации рф

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА. 4 июн – РИА Новости. Нужны действенные меры по защите россиян от кибермошенников, которые выманивают у них деньги, а в ряде случаев – и от террористов, которые заставляют брать для них кредиты, "зомбируют" людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Не могу не затронуть еще одну тему. Она касается развития современных технологий. Во многом благодаря работе Сбера они стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Но, конечно, новые технологии связаны и с новыми рисками. Я имею в виду утечки персональных данных граждан, которые попадают в руки злоумышленников", - сказала политик в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом. По мнению спикера, это вопрос уже не только борьбы с финансовыми мошенниками, но и национальной безопасности. "Мы видим, что преступники, террористы, профессиональные манипуляторы, которые работают с территории Украины, не только вынуждают людей брать кредиты, перечислять им все свои накопления, но и шантажом, запугиванием вовлекают их в противоправную деятельность", - сказала она. Матвиенко предложила подумать, как задействовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для защиты наших граждан от этого "зомбирования". По ее словам, меры нужно предпринимать "более действенные".

https://ria.ru/20240603/servis-1950139495.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, украина, валентина матвиенко, герман греф, совет федерации рф, сбер, сбербанк россии