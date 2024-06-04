https://ria.ru/20240604/makarevich-1950389769.html
Макаревичу* может грозить до пяти лет за разговор с пранкерами
Макаревичу* может грозить до пяти лет за разговор с пранкерами - РИА Новости, 04.06.2024
Макаревичу* может грозить до пяти лет за разговор с пранкерами
Председатель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов рассказал РИА Новости, что в отношении Андрея Макаревича* после его обращения началась... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:47
2024-06-04T13:47
2024-06-04T14:47
россия
киев
дмитрий аграновский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов рассказал РИА Новости, что в отношении Андрея Макаревича* после его обращения началась доследственная проверка по "иноагентсткой" статье УК РФ; если же на музыканта заведут дело по более суровой экстремистской статье, ему может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. По словам Резяпова, после беседы Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом он обратился в СК и Генпрокуратуру с требованием привлечь музыканта по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение иноагента от исполнения обязанностей), которая может быть возбуждена после неоднократных административных правонарушений по иноагентским статьям. "Нам известно о проведении доследственной проверки по нашему обращению, в котором мы просили привлечь Макаревича к уголовной ответственности по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказал Резяпов. В мае Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. По сути сказанного Макаревичу* может грозить уголовное преследование по статье 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Как отметил Аграновский, предварительное расследование в таких случаях ведет ФСБ. "По части 1 статьи 280 УК РФ Макаревичу* может грозить до 4 лет лишения свободы, а если его деяния будут квалифицированы по 2 части 280 УК РФ (с использованием интернета либо СМИ), то ему грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Он публичный человек и высказывался публично, поэтому, на мой взгляд, вторая часть вполне вероятна", - сказал Аграновский. Максимальное наказание по части 2 статьи 330.1 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240513/makarevich-1945506701.html
https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий аграновский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, андрей макаревич*
Россия, Киев, Дмитрий Аграновский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Андрей Макаревич*
Макаревичу* может грозить до пяти лет за разговор с пранкерами
Адвокат Аграновский: Макаревичу грозит до пяти лет за разговор с пранкерами
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов рассказал РИА Новости, что в отношении Андрея Макаревича* после его обращения началась доследственная проверка по "иноагентсткой" статье УК РФ; если же на музыканта заведут дело по более суровой экстремистской статье, ему может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
По словам Резяпова, после беседы Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом он обратился в СК
и Генпрокуратуру
с требованием привлечь музыканта по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение иноагента от исполнения обязанностей), которая может быть возбуждена после неоднократных административных правонарушений по иноагентским статьям.
"Нам известно о проведении доследственной проверки по нашему обращению, в котором мы просили привлечь Макаревича к уголовной ответственности по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказал Резяпов.
В мае Вован (Владимир Кузнецов
) и Лексус (Алексей Столяров
) позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского
, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве
"в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ
.
По сути сказанного Макаревичу* может грозить уголовное преследование по статье 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Как отметил Аграновский, предварительное расследование в таких случаях ведет ФСБ
.
"По части 1 статьи 280 УК РФ Макаревичу* может грозить до 4 лет лишения свободы, а если его деяния будут квалифицированы по 2 части 280 УК РФ (с использованием интернета либо СМИ), то ему грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Он публичный человек и высказывался публично, поэтому, на мой взгляд, вторая часть вполне вероятна", - сказал Аграновский.
Максимальное наказание по части 2 статьи 330.1 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента