https://ria.ru/20240604/makarevich-1950369700.html

Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта

Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта - РИА Новости, 04.06.2024

Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта

Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:40

2024-06-04T12:40

2024-06-04T12:40

россия

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

владимир зеленский

андрей макаревич*

происшествия

вооруженные силы украины

машина времени

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта. Ранее в мае пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Депутат ГД РФ Султан Хамзаев предложил признать Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. "Я, например, услышал об этом (о проверке – ред.) от вас. Знает ли он – я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у Макаревича* сейчас проходит европейский тур "Машины Времени", посвященный 55-летию группы. "На происходящее он отреагировал так: отыграл с коллегами блестящий концерт в Аликанте, обнялся с друзьями, которых давно не видел, хорошо поужинал, попил вкусного вина и поехал в гостиницу спать. Сегодня "Машина" едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт при восторженном зале с прекрасным звуком и светом, а главное – с великими песнями", - сказал представитель музыканта. Он также рассказал, что Макаревич* запускает новый джазовый проект "Yo International" и сольную программу с арфистом Филиппом Барским на основе альбома "Убежище". "Сейчас составляется гастрольный график на следующий год. В общем, Андрей Вадимович Макаревич* занимается любимыми делами", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), владимир зеленский, андрей макаревич*, происшествия, вооруженные силы украины, машина времени