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Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта - РИА Новости, 04.06.2024
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12:40 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/makarevich-1950369700.html
Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта
Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта - РИА Новости, 04.06.2024
Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта
Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:40
2024-06-04T12:40
россия
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
владимир зеленский
андрей макаревич*
происшествия
вооруженные силы украины
машина времени
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта. Ранее в мае пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Депутат ГД РФ Султан Хамзаев предложил признать Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. "Я, например, услышал об этом (о проверке – ред.) от вас. Знает ли он – я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у Макаревича* сейчас проходит европейский тур "Машины Времени", посвященный 55-летию группы. "На происходящее он отреагировал так: отыграл с коллегами блестящий концерт в Аликанте, обнялся с друзьями, которых давно не видел, хорошо поужинал, попил вкусного вина и поехал в гостиницу спать. Сегодня "Машина" едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт при восторженном зале с прекрасным звуком и светом, а главное – с великими песнями", - сказал представитель музыканта. Он также рассказал, что Макаревич* запускает новый джазовый проект "Yo International" и сольную программу с арфистом Филиппом Барским на основе альбома "Убежище". "Сейчас составляется гастрольный график на следующий год. В общем, Андрей Вадимович Макаревич* занимается любимыми делами", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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россия, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), владимир зеленский, андрей макаревич*, происшествия, вооруженные силы украины, машина времени
Россия, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Владимир Зеленский, Андрей Макаревич*, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Машина времени
Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта

Представитель Макаревича заявил, что не слышал о проверке музыканта после пранка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Макаревич*
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Макаревич*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта.
Ранее в мае пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Депутат ГД РФ Султан Хамзаев предложил признать Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет.
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"Я, например, услышал об этом (о проверке – ред.) от вас. Знает ли он – я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у Макаревича* сейчас проходит европейский тур "Машины Времени", посвященный 55-летию группы. "На происходящее он отреагировал так: отыграл с коллегами блестящий концерт в Аликанте, обнялся с друзьями, которых давно не видел, хорошо поужинал, попил вкусного вина и поехал в гостиницу спать. Сегодня "Машина" едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт при восторженном зале с прекрасным звуком и светом, а главное – с великими песнями", - сказал представитель музыканта.
Он также рассказал, что Макаревич* запускает новый джазовый проект "Yo International" и сольную программу с арфистом Филиппом Барским на основе альбома "Убежище". "Сейчас составляется гастрольный график на следующий год. В общем, Андрей Вадимович Макаревич* занимается любимыми делами", - добавил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РоссияАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Владимир ЗеленскийАндрей Макаревич*ПроисшествияВооруженные силы УкраиныМашина времени
 
 
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