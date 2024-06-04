Представитель Макаревича* заявил, что не слышал о проверке музыканта
Представитель Макаревича заявил, что не слышал о проверке музыканта после пранка
Андрей Макаревич*. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Андрея Макаревича* заявил РИА Новости, что не слышал о возможной доследственной проверке в отношении музыканта.
Ранее в мае пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Депутат ГД РФ Султан Хамзаев предложил признать Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет.
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"Я, например, услышал об этом (о проверке – ред.) от вас. Знает ли он – я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у Макаревича* сейчас проходит европейский тур "Машины Времени", посвященный 55-летию группы. "На происходящее он отреагировал так: отыграл с коллегами блестящий концерт в Аликанте, обнялся с друзьями, которых давно не видел, хорошо поужинал, попил вкусного вина и поехал в гостиницу спать. Сегодня "Машина" едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт при восторженном зале с прекрасным звуком и светом, а главное – с великими песнями", - сказал представитель музыканта.
Он также рассказал, что Макаревич* запускает новый джазовый проект "Yo International" и сольную программу с арфистом Филиппом Барским на основе альбома "Убежище". "Сейчас составляется гастрольный график на следующий год. В общем, Андрей Вадимович Макаревич* занимается любимыми делами", - добавил он.
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