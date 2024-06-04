https://ria.ru/20240604/lesa-1950352247.html
Гладков рассказал о защите белгородских лесов от пожаров
Гладков рассказал о защите белгородских лесов от пожаров - РИА Новости, 04.06.2024
Гладков рассказал о защите белгородских лесов от пожаров
Более 100 километров минерализованных полос обустроили вдоль лесных массивов в Белгородской области для защиты от пожаров, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:36
2024-06-04T11:36
2024-06-04T11:36
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
природные пожары в россии
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Более 100 километров минерализованных полос обустроили вдоль лесных массивов в Белгородской области для защиты от пожаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что в Белгородской области установилась жаркая погода, поэтому принимаются все возможные меры для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность. "Более 100 километров минерализованных полос мы обустроили вдоль лесных массивов. Но понимаем, что в эти жаркие дни очень многим хочется пойти на природу, поэтому более 400 мест для отдыха, пикников оборудовано", - сообщил Гладков в своих социальных сетях. Особый противопожарный режим на территориях лесного фонда сохранится по 23 июня 2024 года. Такое решение было принято в связи с возникновением в лесах региона высокой пожарной опасности. По данным регионального правительства, на сегодняшний день в Белгородской области проведена реконструкция 79 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Обустроено 128,2 километра противопожарных минерализованных полос. Проведён уход за противопожарными разрывами на 9,93 километра, установлены 164 шлагбаума, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Благоустроено 27 новых зон отдыха в лесах – всего таких мест теперь более 400. Все мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда, доведенные в рамках госзадания, выполнены на 100%. Гладков также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности при выходе в леса, не оставлять окурки и тлеющие костры, что может привести к трагическим последствиям. Подготовка к пожароопасному периоду в регионе началась еще весной: были сформированы планы тушения лесных пожаров, планы противопожарного обустройства лесов на территории 21 лесничества и сводный план тушения лесных пожаров на территории Белгородской области.
https://ria.ru/20240528/remont-1948982834.html
https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вячеслав гладков, природные пожары в россии, пожары
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Природные пожары в России, пожары
БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Более 100 километров минерализованных полос обустроили вдоль лесных массивов в Белгородской области для защиты от пожаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что в Белгородской области установилась жаркая погода, поэтому принимаются все возможные меры для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность. "Более 100 километров минерализованных полос мы обустроили вдоль лесных массивов. Но понимаем, что в эти жаркие дни очень многим хочется пойти на природу, поэтому более 400 мест для отдыха, пикников оборудовано", - сообщил Гладков в своих социальных сетях.
Особый противопожарный режим на территориях лесного фонда сохранится по 23 июня 2024 года. Такое решение было принято в связи с возникновением в лесах региона высокой пожарной опасности.
По данным регионального правительства, на сегодняшний день в Белгородской области проведена реконструкция 79 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Обустроено 128,2 километра противопожарных минерализованных полос. Проведён уход за противопожарными разрывами на 9,93 километра, установлены 164 шлагбаума, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Благоустроено 27 новых зон отдыха в лесах – всего таких мест теперь более 400. Все мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда, доведенные в рамках госзадания, выполнены на 100%.
Гладков также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности при выходе в леса, не оставлять окурки и тлеющие костры, что может привести к трагическим последствиям.
Подготовка к пожароопасному периоду в регионе началась еще весной: были сформированы планы тушения лесных пожаров, планы противопожарного обустройства лесов на территории 21 лесничества и сводный план тушения лесных пожаров на территории Белгородской области.