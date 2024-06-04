Лавров прибыл в Буркина-Фасо
Лавров прибыл в столицу Буркина-Фасо с первым визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
УАГАДУГУ (БУРКИНА-ФАСО), 4 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Буркина-Фасо с первым визитом, передает корреспондент РИА Новости.
До этого министр посетил Гвинею и Республику Конго. Визит же в Буркина-Фасо состоится на фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также расширения взаимодействия этих стран с Россией.
Буркина-Фасо является бывшей французской колонией и до недавнего времени у нее действовал с Францией целый ряд соглашений в сфере безопасности. Однако в конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией.
Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.
На этом фоне активнее стали развиваться отношения с Россией.
Траоре посетил саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года, где провел переговоры с Владимиром Путиным и затрагивал вопрос создания в сотрудничестве с РФ атомной электростанции в стране. Чуть позже власти Буркина-Фасо уточнили, что хотели бы АЭС к 2030 году, а в марте была подписана дорожная карта с "Росатомом" о сотрудничестве по мирному атому.
Также в конце 2023 года в Уагадугу возобновило свою работу российское посольство, закрывшееся более 30 лет назад – в 1992 году. Послом России в начале мая был назначен Игорь Мартынов.
Военная сфера на фоне ухода французских войск является одним из потенциальных направлений для сотрудничества Москвы и Уагадугу. О некоторых деталях такого взаимодействия в интервью РИА Новости в августе 2023 года говорил министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
По его словам, Буркина-Фасо приобретает у России вооружение "по хорошей цене", страна заинтересована в продолжении такой работы. В то же время он подчеркнул, что речи о создании военной базы РФ в стране не идет.
Тем не менее, были сообщения о российских военных в Буркина-Фасо. В январе информационное агентство "Африканская инициатива" опубликовало информацию, что в столицу страны Уагадугу прибыли 100 российских военных специалистов вместе с техникой и вооружениями. В частности, сообщалось, что российские специалисты обеспечат безопасность президента переходного периода Ибрагима Траоре.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда не стал комментировать содержание появившейся информации, но отметил, что Россия намерена развивать отношения с Буркина-Фасо во всех возможных областях.
В свете ухода французов и данных о появлении российских специалистов в ряде стран Африки шеф Пентагона Ллойд Остин в мае заявил, что США прорабатывали возможность создания военного присутствия и расширения партнерства с рядом стран Западной Африки, в том числе с Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо вместе с Мали и Нигером, которые также ранее покинули французские войска и которые в последнее время активизировали сотрудничество с РФ в сфере безопасности, учредила Альянс государств Сахеля, целью которого является "создание архитектуры коллективной обороны". При этом все три страны заявили о намерении выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), обвинив объединение в создании угроз безопасности и том, что оно находится "под влиянием иностранных держав".
Что касается экономического взаимодействия Уагадугу с Москвой, то Россия не входит в число основных торговых партнеров: среди них, согласно справке российского посольства в Уагадугу, значатся Франция, Китай, Индия, Бельгия, Гана и Кот-д"Ивуар. Основу экспортных доходов страны составляет золото, а также хлопок. Импортирует страна продовольствие, нефтепродукты, стройматериалы и медикаменты.
Посольство РФ приводило данные оборота внешней торговли между Россией и Буркина-Фасо за 2021 год: он составил 37,32 миллиона долларов, при этом российский экспорт – 37,27 миллиона, импорт – 55,1 тысячи долларов. В структуре российского экспорта пшеница, авиатехника, металлопродукция; импорта – масло карите.
Из российских компаний в Буркина-Фасо работает Nordgold. При этом Буркина-Фасо, как заявлял ранее РИА Новости министр энергетики и горной добычи страны Якуба Забре Губа, открыта к привлечению других российских компаний, желающих инвестировать в добычу полезных ископаемых в стране.