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День крещения Руси 2024 дата и история праздника, мероприятия
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Религия
 
18:47 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kreschenie-1802555523.html
День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника
День крещения Руси 2024 дата и история праздника, мероприятия
День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника
День крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2024 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:47
2024-06-04T18:47
религия
русская православная церковь
религия
киев
москва
россия
день крещения руси
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. День крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2024 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об истории торжества и о том, какие на эту дату запланированы мероприятия, о традициях празднования в России — в материале РИА Новости.День крещения Руси“Праздник приходится на 28 июля — день памяти князя Владимира Святого (он как креститель Руси причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища "Красное солнышко" — за его заботу о народе). Однако событие произошло не в один день, поэтому точной даты мы, конечно, не знаем. Известен год — 988-й, хотя крещение русского народа растянулось на долгое время”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед, историк.Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной, официальной религии. После того, как Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строится церкви и храмы, а языческие идолы уничтожаться.Учреждение праздникаВ мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II (Ридигер) предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ).История крещения РусиКнязь Владимир Святославич сначала принял крещение сам, рассказывает Анна Бахтиярова:“На тот момент Русь была языческой. Язычество славян — это смесь обрядов, традиций и верований. Оно было очень “разношерстным”, в разных городах верили в разных богов. И Владимир хотел объединить государство единой верой”.По словам эксперта, сначала князь пытался создать единый пантеон славянских богов, установив в столице идолов четырех богов. Однако требовалась не просто вера в одних богов, а новая идеология. Соседи Руси в большинстве своем были христианами, а также мусульманами и иудеями, то есть верили в одного Бога. Один из основных источников того времени — "Повесть временных лет", сообщает, что князь тщательно подошел к выбору новой веры. Он пригласил послов от иностранных государств, чтобы те рассказали о своей религии, а затем отправил свое посольство в эти страны. В итоге выбор пал на православие.Одна из причин такого выбора была политической. Русь имела торговые и военные связи с Византией. Принятие христианства по византийскому обряду укрепляло эти отношения. Также сыграли роль впечатления послов от православной службы: они, побывав на литургии в храме св. Софии в Константинополе, описывали князю Владимиру красоту здания, церемонии, пение хора и говорили, что не поняли, где находились — на небе или на земле.“Крещение Руси произошло примерно через два года после крещения самого князя. Народ Киева принял крещение с легкостью, так как уже давно был знаком с этой религией и ее представителями. А также сам князь и его дружина служили примером для жителей столицы. В городе были снесены языческие идолы и сброшены в Днепр”, — добавила Анна Бахтиярова.История праздникаПразднование Дня крещения Руси на государственном уровне впервые прошло в 1888 году 15 июля (по новому стилю — 28 июля), когда была круглая дата с момента принятия христианства — 900 лет. Тогда в стране прошли массовые гуляния, торжественные церковные службы и крестные ходы, которые проводятся и по сей день.Традиции праздникаКаждый год 28 июля по благословению патриарха Кирилла, совершают ровно в полдень праздничный колокольный звон. В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру и устраивают народные гуляния. Как правило, в городах проходит ряд мероприятий:Кроме этого в День крещения Руси показывают по телевидению тематические программы, а на православных телеканалах — трансляцию праздничных богослужений.Крещение Руси в живописиОсобое место крещение Руси занимает в русской живописи. Существует множество знаменательных работ, которые отражают те дни, когда Владимир Красное Солнышко выбирал религию и крестил Русь. Некоторые из них:
https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html
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русская православная церковь, религия, киев, москва, россия, день крещения руси
Религия, Русская православная церковь, Религия, Киев, Москва, Россия, День крещения Руси

День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника

© РИА Новости / Александр ПолегенькоДень Крещения Руси
День Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
День Крещения Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. День крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2024 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об истории торжества и о том, какие на эту дату запланированы мероприятия, о традициях празднования в России — в материале РИА Новости.

День крещения Руси

“Праздник приходится на 28 июля — день памяти князя Владимира Святого (он как креститель Руси причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища "Красное солнышко" — за его заботу о народе). Однако событие произошло не в один день, поэтому точной даты мы, конечно, не знаем. Известен год — 988-й, хотя крещение русского народа растянулось на долгое время”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед, историк.
Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной, официальной религии. После того, как Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строится церкви и храмы, а языческие идолы уничтожаться.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующая перед праздничной Божественной литургией в храме Христа Спасителя в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси
Верующая перед праздничной Божественной литургией в храме Христа Спасителя в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верующая перед праздничной Божественной литургией в храме Христа Спасителя в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси

Учреждение праздника

В мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II (Ридигер) предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ).

История крещения Руси

Князь Владимир Святославич сначала принял крещение сам, рассказывает Анна Бахтиярова:
«
“На тот момент Русь была языческой. Язычество славян — это смесь обрядов, традиций и верований. Оно было очень “разношерстным”, в разных городах верили в разных богов. И Владимир хотел объединить государство единой верой”.
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По словам эксперта, сначала князь пытался создать единый пантеон славянских богов, установив в столице идолов четырех богов. Однако требовалась не просто вера в одних богов, а новая идеология. Соседи Руси в большинстве своем были христианами, а также мусульманами и иудеями, то есть верили в одного Бога. Один из основных источников того времени — "Повесть временных лет", сообщает, что князь тщательно подошел к выбору новой веры. Он пригласил послов от иностранных государств, чтобы те рассказали о своей религии, а затем отправил свое посольство в эти страны. В итоге выбор пал на православие.
Одна из причин такого выбора была политической. Русь имела торговые и военные связи с Византией. Принятие христианства по византийскому обряду укрепляло эти отношения. Также сыграли роль впечатления послов от православной службы: они, побывав на литургии в храме св. Софии в Константинополе, описывали князю Владимиру красоту здания, церемонии, пение хора и говорили, что не поняли, где находились — на небе или на земле.
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«
“Крещение Руси произошло примерно через два года после крещения самого князя. Народ Киева принял крещение с легкостью, так как уже давно был знаком с этой религией и ее представителями. А также сам князь и его дружина служили примером для жителей столицы. В городе были снесены языческие идолы и сброшены в Днепр”, — добавила Анна Бахтиярова.

История праздника

Празднование Дня крещения Руси на государственном уровне впервые прошло в 1888 году 15 июля (по новому стилю — 28 июля), когда была круглая дата с момента принятия христианства — 900 лет. Тогда в стране прошли массовые гуляния, торжественные церковные службы и крестные ходы, которые проводятся и по сей день.

Традиции праздника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗвонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве
Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Звонарь Иван Привалов звонит в колокола в церкви Иоанна Богослова на Новой площади в Москве
Каждый год 28 июля по благословению патриарха Кирилла, совершают ровно в полдень праздничный колокольный звон. В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру и устраивают народные гуляния. Как правило, в городах проходит ряд мероприятий:
  • l поздравления официальных лиц;
  • l лекции, концерты, гуляния;
  • l театрализованные представления;
  • l крещения людей.
Кроме этого в День крещения Руси показывают по телевидению тематические программы, а на православных телеканалах — трансляцию праздничных богослужений.

Крещение Руси в живописи

Особое место крещение Руси занимает в русской живописи. Существует множество знаменательных работ, которые отражают те дни, когда Владимир Красное Солнышко выбирал религию и крестил Русь. Некоторые из них:
© Public domainВеликий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
© Public domain
Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
  • Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург.
  • Обращение князя Владимира в христианство. Заболотский Петр Петрович (1842 – не ранее 1916). 1866 г. Холст, масло. Государственный Русский музей.
  • Крещение Руси. Василий Перов. Кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург.
  • Первые христиане в Киеве. Василий Перов. 1880 г. Картон, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
  • Крещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве.
© Public domainКрещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве
Крещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве
© Public domain
Крещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве
 
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