https://ria.ru/20240604/iran-1950342317.html

Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024

Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:05

2024-06-04T11:05

2024-06-04T11:46

иран

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

в мире

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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета."Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", — сказал он.Как напомнил вице-премьер России Алексей Оверчук, для получения этого статуса есть определенные процедуры. Но если они будут реализованы, то Иран сможет стать наблюдателем ориентировочно в конце декабря этого года.Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.

https://ria.ru/20240528/shoygu-1948908521.html

иран

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире