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Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
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11:05 04.06.2024 (обновлено: 11:46 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/iran-1950342317.html
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:46
иран
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
в мире
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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета."Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", — сказал он.Как напомнил вице-премьер России Алексей Оверчук, для получения этого статуса есть определенные процедуры. Но если они будут реализованы, то Иран сможет стать наблюдателем ориентировочно в конце декабря этого года.Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
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иран, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Иран, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Иран выразил заинтересованность в получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
«
"Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", — сказал он.
Как напомнил вице-премьер России Алексей Оверчук, для получения этого статуса есть определенные процедуры. Но если они будут реализованы, то Иран сможет стать наблюдателем ориентировочно в конце декабря этого года.
Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне, заявил Шойгу
28 мая, 14:54
 
ИранЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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