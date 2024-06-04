https://ria.ru/20240604/iran-1950342317.html
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:46
иран
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета."Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", — сказал он.Как напомнил вице-премьер России Алексей Оверчук, для получения этого статуса есть определенные процедуры. Но если они будут реализованы, то Иран сможет стать наблюдателем ориентировочно в конце декабря этого года.Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
https://ria.ru/20240528/shoygu-1948908521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Иран, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Иран выразил заинтересованность в получении статуса наблюдателя в ЕАЭС