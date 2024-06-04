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Казанская икона Богоматери: почему она популярна именно в России

Казанская икона Божией Матери 2024: праздник, значение и история

Казанская икона Богоматери: почему она популярна именно в России

Православные отмечают 21 июля день Казанской иконы Божией Матери - один из наиболее популярных праздников. Об истории и значении знаменитого образа Богоматери,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:46

2024-06-04T18:46

2024-06-04T18:59

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Православные отмечают 21 июля день Казанской иконы Божией Матери - один из наиболее популярных праздников. Об истории и значении знаменитого образа Богоматери, о том, в чем он помогает и где находится сейчас – в материале РИА Новости.Казанская икона Божией МатериДень памятиКазанская икона – одна из самых почитаемых в России. Об этом говорит два факта: во-первых, у нее огромное количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными. Во-вторых, в церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника.Прежде всего, православные вспоминают само обретение иконы. Это произошло в 1579-м, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнем лик. Предание гласит, что точное место, где лежала святыня, ей указала сама Богородица. Событие случилось 8 июля – по старому стилю. По-новому – 21 июля.Еще одно празднование Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. Перед решающим штурмом, ополчение во главе с Минином и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. Сегодня в этот день в России отмечают государственный праздник Дня народного единства.ПраздникДень Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных.Службы в эти даты отличаются от обычных. Накануне праздника в храмах совершают всенощное бдение – особое длительное богослужение. А в сам день, после литургии, перед праздничной иконой поют гимны и читают молитвы. То же касается и Казанского образа: священники облачаются в голубые "богородичные" одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. А если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.История иконыДоподлинно неизвестно, кто написал Казанский образ. История начинается после страшного пожара 1579-го, когда икону раскопала на пепелище горожанка Матрона. Об этом мы знаем благодаря свидетельству священника местной Гостинодворской церкви по имени Ермолай. После он станет патриархом Московским и всея Руси Ермогеном.Но вся Россия узнала о святыне благодаря царю Ивану Грозному. Когда ему рассказали о чудесной находке, он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь. Первой его насельницей стала Матрона.В этой обители икона хранилась более 300 лет. Ежегодно к ней приезжали поклониться миллионы верующих. Особенно многолюдно было в течение месяца до 21 июля. И это сыграло со знаменитым ликом злую шутку.Утром 12 июля 1904-го игуменья монастыря обнаружила пропажу святыни. Монахини забили тревогу. Но обитель была переполнена паломниками, поэтому к делу пришлось подключать жандармов. Они приехали из Петербурга, ведь пропажа одной из важнейших святынь России взволновала всех, в том числе и императора.Полицейские вычислили предполагаемых похитителей – шайку местных "шипачей" во главе с Тимофеем Чайкиным. Однако их причастность к преступлению доказать на сто процентов не удалось. И, что самое главное, чудотворный образ так и не нашли. Его судьба после 12 июля 1904-го до сих пор остается неизвестной.Значение иконыНесмотря на исчезновение оригинального образа, православные все равно его чтут. Списки Казанской иконы висят практически в каждом храме.Икону считают одной из главных святынь России. Именно перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и Пожарским в 1612-м, но и русское войско Петра I в 1709-м перед Полтавской битвой, а также солдаты Кутузова накануне Бородинского сражения в 1812-м. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.Копию образа принято дарить молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака – христиане верят в незамедлительную помощь Богоматери.В чем помогаетВерующие считают, что молитвенное обращение к Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся о помощи в учебе и на работе.Кроме того, образ обычно принято дарить тем, кто принял крещение – он будет оберегать человека всю его жизнь.Описание иконыКазанскую икону не спутаешь с другими изображениями Богородицы. Ее иконографический тип уникален: Богородица изображена лицом к зрителю, по плечи, голова чуть наклонена в сторону младенца Христа, который восседает на ее руке.Обычно такую композицию относят к типу "Одигитрия" ("Путеводительница"), например, Смоленская или Тихвинская иконы. Однако на них Божья Матерь указывает рукой на своего божественного сына. На Казанском же образе ничего подобного нет, ее ладони скрыты под одеждой. А Христос смотрит не на Деву Марию, а на зрителя.Молитвы перед иконойВ день Казанской иконы принято петь особые гимны – тропарь и кондак. Кроме того, верующие читают акафист – сборник молитвенных воззваний.Существует немало молитв, которые можно прочитать перед Казанским образом. Но каноничными, то есть принятыми Церковью, считаются только две.Как молитьсяТропарь и кондак Казанской иконе принято не читать, а петь. Обычно верующие это делают в конце утреннего молитвенного правила. Акафист же можно прочитать в любое свободное время.Молитвы перед иконой и в храмах, и дома обычно произносят стоя на коленях. Либо, после слова "аминь", совершают земной поклон.БогослуженияОсобых служб по случаю праздника Казанской иконы церковный устав не предусматривает. Но дата значимая, поэтому накануне в храмах совершают всенощное бдение.А после праздничной литургии священники вместе с прихожанами поют в центре храма тропарь и кондак чудотворному образу. Также читается молитва. Кроме того, верующие могут пойти крестным ходом с иконой – подобные шествия, например, ежегодно проводят в Казани.Храмы и соборы Казанской иконы Божией МатериЧудотворный образ чтут и другим способом: освящают в его честь храмы. В Русской православной церкви их немало – Казанский храм есть в каждой епархии.Наиболее известны два из них. Прежде всего московский собор в честь Казанской иконы. Его построили на средства князя Дмитрия Пожарского по случаю освобождения столицы в 1612-м. Некоторое время там хранился оригинальный образ, пока его не увезли обратно в Казань. Сейчас здесь на поклонение верующим выставлена чудотворная копия.Другой, не менее почитаемый список, находится в Петербурге – тоже в Казанском соборе. Его посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812-го. Здесь похоронен полководец Михаил Кутузов, а также выставлены ключи освобожденных от наполеоновских войск европейских городов.

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справки, санкт-петербург, москва, русская православная церковь, дмитрий пожарский, россия, религиозные праздники