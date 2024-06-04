https://ria.ru/20240604/gref-1950482232.html
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ - РИА Новости, 04.06.2024
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ
Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:57
2024-06-04T17:57
2024-06-04T17:57
технологии
украина
герман греф
сбербанк россии
совет федерации рф
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758005519_0:0:7697:4511_1920x0_80_0_0_def39717519c149bbd07b0e976807ebe.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф. Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план. "Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".
https://ria.ru/20240528/sdek-1948899682.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004237_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_4c600a14a06ad2954e5a5cd02029ae54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, сша, россия
Технологии, Украина, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ, США, Россия
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ
Греф: отражать кибератаки можно с помощью ИИ более высокого уровня