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Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ - РИА Новости, 04.06.2024
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17:57 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/gref-1950482232.html
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ - РИА Новости, 04.06.2024
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ
Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:57
2024-06-04T17:57
технологии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф. Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план. "Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".
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технологии, украина, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, сша, россия
Технологии, Украина, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ, США, Россия
Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ

Греф: отражать кибератаки можно с помощью ИИ более высокого уровня

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
"Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф.
Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план.
"Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".
Сотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Эксперт назвал возможные способы, которыми совершили кибератаку на СДЭК
28 мая, 14:27
 
ТехнологииУкраинаГерман ГрефСбербанк РоссииСовет Федерации РФСШАРоссия
 
 
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