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Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ

Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ - РИА Новости, 04.06.2024

Греф рассказал, как можно отражать кибератаки с помощью ИИ

Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:57

2024-06-04T17:57

2024-06-04T17:57

технологии

украина

герман греф

сбербанк россии

совет федерации рф

сша

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф. Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план. "Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".

https://ria.ru/20240528/sdek-1948899682.html

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технологии, украина, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, сша, россия