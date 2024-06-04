Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму

ПМЭФ пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.
ПМЭФ пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.
В форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.
В форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.
Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.
Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.
Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.
Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.
В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет насыщенная культурная программа.
В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет насыщенная культурная программа.
В городе пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки.
В городе пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки.