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Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:33 04.06.2024 (обновлено: 16:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/gorod-1950441327.html
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму - РИА Новости, 04.06.2024
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму
В Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. Подготовка к масштабному мероприятию — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 04.06.2024
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пмэф-2024
владимир путин
россия
санкт-петербург
африка
евразийский экономический союз
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В Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. Подготовка к масштабному мероприятию — в фотоленте ria.ru.
россия
санкт-петербург
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Фото, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Африка, Евразийский экономический союз

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. Подготовка к масштабному мероприятию — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ПМЭФ пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.

Девушки фотографируются на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

ПМЭФ пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.

Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

В форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге

Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Расписание автобусы-шаттлов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.

Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет насыщенная культурная программа.

Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет насыщенная культурная программа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В городе пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки.

Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В городе пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 8
 
ПМЭФ-2024ФотоВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургАфрикаЕвразийский экономический союз
 
 
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