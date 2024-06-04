https://ria.ru/20240604/gorod-1950441327.html

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму - РИА Новости, 04.06.2024

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму

В Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. Подготовка к масштабному мероприятию — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:33

2024-06-04T16:33

2024-06-04T16:34

фото

пмэф-2024

владимир путин

россия

санкт-петербург

африка

евразийский экономический союз

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В Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. Подготовка к масштабному мероприятию — в фотоленте ria.ru.

россия

санкт-петербург

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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