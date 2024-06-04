https://ria.ru/20240604/frandetti-1950381540.html

Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"

Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома" - РИА Новости, 04.06.2024

Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"

Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова". РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:22

2024-06-04T13:22

2024-06-04T13:42

культура

ленком

алексей франдетти

марк захаров

александр пушкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950383112_0:14:3042:1725_1920x0_80_0_0_5434e5965555874a83d7d336a4273b70.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова".Франдетти является главным режиссером "Ленкома" с 2 сентября 2022 года."Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера", - сказал он журналистам после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин".Франдетти поблагодарил театр за два года, проведенные вместе. Режиссер дорабатывает в "Ленкоме" этот сезон и уйдет на год раньше, чем заканчивается его контракт.Спектакль "Кабаре. Пушкин" к 225-летию Александра Пушкина по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии" стал последней работой Франдетти в "Ленкоме".Ранее Франдетти сообщил РИА Новости, что премьера спектакля "Кабаре. Пушкин" состоится в юбилей русского поэта 6 июня.

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленком, алексей франдетти, марк захаров, александр пушкин, россия