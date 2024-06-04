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Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома" - РИА Новости, 04.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:22 04.06.2024 (обновлено: 13:42 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/frandetti-1950381540.html
Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"
Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома" - РИА Новости, 04.06.2024
Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"
Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:22
2024-06-04T13:42
культура
ленком
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марк захаров
александр пушкин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова".Франдетти является главным режиссером "Ленкома" с 2 сентября 2022 года."Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера", - сказал он журналистам после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин".Франдетти поблагодарил театр за два года, проведенные вместе. Режиссер дорабатывает в "Ленкоме" этот сезон и уйдет на год раньше, чем заканчивается его контракт.Спектакль "Кабаре. Пушкин" к 225-летию Александра Пушкина по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии" стал последней работой Франдетти в "Ленкоме".Ранее Франдетти сообщил РИА Новости, что премьера спектакля "Кабаре. Пушкин" состоится в юбилей русского поэта 6 июня.
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ленком, алексей франдетти, марк захаров, александр пушкин, россия
Культура, Ленком, Алексей Франдетти, Марк Захаров, Александр Пушкин, Россия
Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"

Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера театра "Ленком"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Алексей Франдетти
Главный режиссер театра Ленком Марка Захарова Алексей Франдетти - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Алексей Франдетти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова".
Франдетти является главным режиссером "Ленкома" с 2 сентября 2022 года.
«
"Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера", - сказал он журналистам после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин".
Франдетти поблагодарил театр за два года, проведенные вместе. Режиссер дорабатывает в "Ленкоме" этот сезон и уйдет на год раньше, чем заканчивается его контракт.
Спектакль "Кабаре. Пушкин" к 225-летию Александра Пушкина по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии" стал последней работой Франдетти в "Ленкоме".
Ранее Франдетти сообщил РИА Новости, что премьера спектакля "Кабаре. Пушкин" состоится в юбилей русского поэта 6 июня.
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