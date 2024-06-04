https://ria.ru/20240604/ekonomika-1950486944.html
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф - РИА Новости, 04.06.2024
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф
Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:20
2024-06-04T18:20
2024-06-04T18:20
экономика
цены на нефть
россия
герман греф
сбербанк россии
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911665792_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_3fcbbd6d3979eb38cff1e6721902f272.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - сказал Греф. Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей". Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", - сказал Греф.
https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911665792_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_fcd4d98fee933396c282a4bd5068852a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф
Экономика, Цены на нефть, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф
Греф: экономика перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
«
"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - сказал Греф.
Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей".
Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", - сказал Греф.