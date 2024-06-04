https://ria.ru/20240604/ekonomika-1950486944.html

Экономика России перегрета до предела, заявил Греф

Экономика России перегрета до предела, заявил Греф - РИА Новости, 04.06.2024

Экономика России перегрета до предела, заявил Греф

Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:20

2024-06-04T18:20

2024-06-04T18:20

экономика

цены на нефть

россия

герман греф

сбербанк россии

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - сказал Греф. Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей". Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", - сказал Греф.

https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф