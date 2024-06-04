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Экономика России перегрета до предела, заявил Греф - РИА Новости, 04.06.2024
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18:20 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ekonomika-1950486944.html
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф - РИА Новости, 04.06.2024
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф
Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:20
2024-06-04T18:20
экономика
цены на нефть
россия
герман греф
сбербанк россии
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - сказал Греф. Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей". Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", - сказал Греф.
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экономика, цены на нефть, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф
Экономика, Цены на нефть, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ
Экономика России перегрета до предела, заявил Греф

Греф: экономика перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
«
"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - сказал Греф.
Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей".
Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", - сказал Греф.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииСовет Федерации РФ
 
 
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