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Сколько действуют результаты ЕГЭ 2024: срок действия для поступления в ВУЗ
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12:56 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ege-1734624378.html
Сколько действуют результаты ЕГЭ: срок годности баллов в 2024 году
Сколько действуют результаты ЕГЭ 2024: срок действия для поступления в ВУЗ
Сколько действуют результаты ЕГЭ: срок годности баллов в 2024 году
Сколько лет действуют результаты ЕГЭ – вопрос, который интересует многих выпускников, планирующих поступление в ВУЗы. Срок действия итогов прохождения... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:56
2024-06-04T12:56
общество
образование - общество
образование
госуслуги
экзамены
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сколько лет действуют результаты ЕГЭ – вопрос, который интересует многих выпускников, планирующих поступление в ВУЗы. Срок действия итогов прохождения государственной аттестации в России в 2024 году, где посмотреть результаты экзаменов, через какое время можно идти на пересдачу, чтобы улучшить баллы, – в материале РИА Новости.Сколько действуют результаты ЕГЭСогласно статье 70 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившего в силу 1 сентября 2013 года, срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Ранее результаты единого государственного экзамена были действительны только в течение двух лет.Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2024 году, то он может поступить в ВУЗ до окончания 2028 года. Дата сдачи ЕГЭ, то есть число и месяц, не имеют значения при расчете срока действия полученного результата.Для поступления в ВУЗыРезультаты ЕГЭ 2024 года для поступления в ВУЗ на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования действительны до окончания 2028 года. Поступать в ВУЗ в 2024 году можно с результатами экзаменов за 2020-2024 годы.Для поступления в ССУЗыДля поступления в средние специальные учебные заведения (ССУЗы) не требуются результаты ЕГЭ, важен только балл аттестата.Если призвали на военную службуСлужба в армии не продлевает срок действия результатов ЕГЭ. Раннее молодым людям после возвращения со срочной службы давали дополнительный год для поступления в ВУЗ по результатам ЕГЭ, которые они получили в течение года до призыва в армию. Однако в связи с введением федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" эта норма утратила силу. Для военнослужащих, как и для всех, результаты ЕГЭ действуют четыре года, следующих за годом получения таких результатов.То есть, если школьник сдал экзамен в 2024 году, не прошел в ВУЗ по баллам и осенью был призван в армию, то результаты ЕГЭ будут действовать до 2028 года, как и в любом другом случае.Если несколько сертификатов ЕГЭБывает, что у выпускника имеется два результата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов.В таком случае при поступлении можно указать результаты с наибольшими баллами. Главное, чтобы они были действующими.Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы.Проверка сроков действия результатов ЕГЭВсе результаты вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники ВУЗов.Результаты ЕГЭ за 2024 год в электронной форме можно будет посмотреть на официальном сайте Рособрнадзора, а также на портале госуслуг.Для получения результатов ЕГЭ за предыдущие годы на “Госуслугах” нужно подать электронное заявление, заполнив необходимые данные, или лично обратиться в администрацию школы, управление образования в регионе сдачи экзаменов.Что делать, если результат ЕГЭ просроченДействие свидетельства ЕГЭ нельзя продлить. Если результат экзамена просрочен, то для поступления в ВУЗ придется сдавать ЕГЭ еще раз.Ежегодно региональные органы управления образованием определяют места регистрации на ЕГЭ. Адреса публикуют на своих информационных ресурсах.До 1 февраля нужно подать в места регистрации на ЕГЭ, определенные в регионе, заявление с указанием предметов, которые необходимо сдать, а также выбранных дат участия в ЕГЭ. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ в досрочный период, либо в резервные дни основного периода ЕГЭ.Региональный орган управления образованием осуществит регистрацию на экзамены и предоставит участнику ЕГЭ информацию об адресах пунктов проведения экзаменов, куда необходимо явиться для сдачи экзамена в назначенный день.Изменения в сроках действия результатов ЕГЭ 2024 годаВ Рособрнадзоре отметили, что устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена нерационально.В ведомстве заявили, что от участников СВО не поступало просьб о продлении срока действия результатов ЕГЭ, но исключать такие запросы нельзя, возможно, эта мера может быть востребована в будущем среди выпускников, проходящих военную службу по призыву.
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общество, образование - общество, образование, госуслуги, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Образование, Госуслуги, Экзамены, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Навигатор абитуриента

Сколько действуют результаты ЕГЭ: срок годности баллов в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСколько действуют результаты ЕГЭ
Сколько действуют результаты ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сколько лет действуют результаты ЕГЭ – вопрос, который интересует многих выпускников, планирующих поступление в ВУЗы. Срок действия итогов прохождения государственной аттестации в России в 2024 году, где посмотреть результаты экзаменов, через какое время можно идти на пересдачу, чтобы улучшить баллы, – в материале РИА Новости.

Сколько действуют результаты ЕГЭ

Согласно статье 70 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившего в силу 1 сентября 2013 года, срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Ранее результаты единого государственного экзамена были действительны только в течение двух лет.
Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2024 году, то он может поступить в ВУЗ до окончания 2028 года. Дата сдачи ЕГЭ, то есть число и месяц, не имеют значения при расчете срока действия полученного результата.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПаспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
Паспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена

Для поступления в ВУЗы

Результаты ЕГЭ 2024 года для поступления в ВУЗ на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования действительны до окончания 2028 года. Поступать в ВУЗ в 2024 году можно с результатами экзаменов за 2020-2024 годы.

Для поступления в ССУЗы

Для поступления в средние специальные учебные заведения (ССУЗы) не требуются результаты ЕГЭ, важен только балл аттестата.
Расписание ЕГЭ-2024
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
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Если призвали на военную службу

Служба в армии не продлевает срок действия результатов ЕГЭ. Раннее молодым людям после возвращения со срочной службы давали дополнительный год для поступления в ВУЗ по результатам ЕГЭ, которые они получили в течение года до призыва в армию. Однако в связи с введением федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" эта норма утратила силу. Для военнослужащих, как и для всех, результаты ЕГЭ действуют четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
То есть, если школьник сдал экзамен в 2024 году, не прошел в ВУЗ по баллам и осенью был призван в армию, то результаты ЕГЭ будут действовать до 2028 года, как и в любом другом случае.
Студенты изучают токарный станок в мастерской - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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28 мая, 09:00

Если несколько сертификатов ЕГЭ

Бывает, что у выпускника имеется два результата ЕГЭ. Так может случиться, если он, не поступив в одном году, решает улучшить баллы, пересдав один или несколько предметов.
В таком случае при поступлении можно указать результаты с наибольшими баллами. Главное, чтобы они были действующими.
Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ ежегодно, если им необходимо улучшить результат или добавить в список дополнительные предметы.

Проверка сроков действия результатов ЕГЭ

Все результаты вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники ВУЗов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ по географии и литературе
Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе
Результаты ЕГЭ за 2024 год в электронной форме можно будет посмотреть на официальном сайте Рособрнадзора, а также на портале госуслуг.
Для получения результатов ЕГЭ за предыдущие годы на “Госуслугах” нужно подать электронное заявление, заполнив необходимые данные, или лично обратиться в администрацию школы, управление образования в регионе сдачи экзаменов.

Что делать, если результат ЕГЭ просрочен

Действие свидетельства ЕГЭ нельзя продлить. Если результат экзамена просрочен, то для поступления в ВУЗ придется сдавать ЕГЭ еще раз.
Ежегодно региональные органы управления образованием определяют места регистрации на ЕГЭ. Адреса публикуют на своих информационных ресурсах.
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До 1 февраля нужно подать в места регистрации на ЕГЭ, определенные в регионе, заявление с указанием предметов, которые необходимо сдать, а также выбранных дат участия в ЕГЭ. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ в досрочный период, либо в резервные дни основного периода ЕГЭ.
Региональный орган управления образованием осуществит регистрацию на экзамены и предоставит участнику ЕГЭ информацию об адресах пунктов проведения экзаменов, куда необходимо явиться для сдачи экзамена в назначенный день.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сдача ЕГЭ в школах России

Изменения в сроках действия результатов ЕГЭ 2024 года

В Рособрнадзоре отметили, что устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена нерационально.
В ведомстве заявили, что от участников СВО не поступало просьб о продлении срока действия результатов ЕГЭ, но исключать такие запросы нельзя, возможно, эта мера может быть востребована в будущем среди выпускников, проходящих военную службу по призыву.
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