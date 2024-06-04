На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран, включая Францию и США
Джазовый музыкант. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
"Moscow Jazz Festival стартует меньше чем через неделю! С 10 по 16 июня 2024 года в Москве пройдёт один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. На протяжении семи дней в столице выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. В этом году фестиваль бьёт все рекорды по количеству иностранных артистов: в столице выступят музыканты из 18 стран", - говорится в сообщении.
Художественный руководитель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что на открытии смотра он со своим Московским джазовым оркестром представит совместную программу с вокалистом Алланом Харрисом из США.
"Будем исполнять самые любимые джазовые стандарты во всем мире. А 14 июня мы сыграем диаметрально противоположный концерт вместе с "африканским Стингом" Ришаром Бона! 12 июня в Саду "Эрмитаж" выступит завораживающий Дафер Юсеф из Туниса — самый виртуозный исполнитель на уде в мире, 13 июня вы сможете потанцевать под кубинские ритмы Роберто Фонсеки, а 15 июня вас ждёт выступление выдающегося контрабасиста и композитора из Израиля — Авишая Коэна, который способен впечатлить любого", — сказал Бутман, слова которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, с 11 по 15 июня в рамках фестиваля планируется просветительская программа, организованная совместно с российским обществом "Знание".
Открытие Московского джазового фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале имени Чайковского, закрытие состоится на сцене зала "Зарядье", а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади перед ЦУМом, на Северном речном вокзале, в фуддмоле "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", добавили в пресс-службе.
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