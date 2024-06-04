https://ria.ru/20240604/dzhaz-1950497189.html

На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран

На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран - РИА Новости, 04.06.2024

На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран

На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:03

2024-06-04T19:03

2024-06-04T19:03

сша

франция

бразилия

игорь бутман

стинг

зарядье

музеон

"сокольники"

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "Moscow Jazz Festival стартует меньше чем через неделю! С 10 по 16 июня 2024 года в Москве пройдёт один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. На протяжении семи дней в столице выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. В этом году фестиваль бьёт все рекорды по количеству иностранных артистов: в столице выступят музыканты из 18 стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что на московские сцены поднимутся джазмены из США, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Художественный руководитель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что на открытии смотра он со своим Московским джазовым оркестром представит совместную программу с вокалистом Алланом Харрисом из США. "Будем исполнять самые любимые джазовые стандарты во всем мире. А 14 июня мы сыграем диаметрально противоположный концерт вместе с "африканским Стингом" Ришаром Бона! 12 июня в Саду "Эрмитаж" выступит завораживающий Дафер Юсеф из Туниса — самый виртуозный исполнитель на уде в мире, 13 июня вы сможете потанцевать под кубинские ритмы Роберто Фонсеки, а 15 июня вас ждёт выступление выдающегося контрабасиста и композитора из Израиля — Авишая Коэна, который способен впечатлить любого", — сказал Бутман, слова которого цитирует пресс-служба. Кроме того, с 11 по 15 июня в рамках фестиваля планируется просветительская программа, организованная совместно с российским обществом "Знание". Открытие Московского джазового фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале имени Чайковского, закрытие состоится на сцене зала "Зарядье", а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади перед ЦУМом, на Северном речном вокзале, в фуддмоле "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html

https://ria.ru/20240604/muzfestivali-1947421850.html

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

сша

франция

бразилия

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сша, франция, бразилия, игорь бутман, стинг, зарядье, музеон, "сокольники"