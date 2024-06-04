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На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран - РИА Новости, 04.06.2024
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19:03 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/dzhaz-1950497189.html
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран - РИА Новости, 04.06.2024
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран
На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:03
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сша
франция
бразилия
игорь бутман
стинг
зарядье
музеон
"сокольники"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "Moscow Jazz Festival стартует меньше чем через неделю! С 10 по 16 июня 2024 года в Москве пройдёт один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. На протяжении семи дней в столице выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. В этом году фестиваль бьёт все рекорды по количеству иностранных артистов: в столице выступят музыканты из 18 стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что на московские сцены поднимутся джазмены из США, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Художественный руководитель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что на открытии смотра он со своим Московским джазовым оркестром представит совместную программу с вокалистом Алланом Харрисом из США. "Будем исполнять самые любимые джазовые стандарты во всем мире. А 14 июня мы сыграем диаметрально противоположный концерт вместе с "африканским Стингом" Ришаром Бона! 12 июня в Саду "Эрмитаж" выступит завораживающий Дафер Юсеф из Туниса — самый виртуозный исполнитель на уде в мире, 13 июня вы сможете потанцевать под кубинские ритмы Роберто Фонсеки, а 15 июня вас ждёт выступление выдающегося контрабасиста и композитора из Израиля — Авишая Коэна, который способен впечатлить любого", — сказал Бутман, слова которого цитирует пресс-служба. Кроме того, с 11 по 15 июня в рамках фестиваля планируется просветительская программа, организованная совместно с российским обществом "Знание". Открытие Московского джазового фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале имени Чайковского, закрытие состоится на сцене зала "Зарядье", а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади перед ЦУМом, на Северном речном вокзале, в фуддмоле "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html
https://ria.ru/20240604/muzfestivali-1947421850.html
https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html
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сша, франция, бразилия, игорь бутман, стинг, зарядье, музеон, "сокольники"
США, Франция, Бразилия, Игорь Бутман, Стинг, Зарядье, Музеон, "Сокольники"
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран

На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран, включая Францию и США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжазовый музыкант
Джазовый музыкант - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Moscow Jazz Festival выступят джазовые музыканты из 18 стран мира, включая Францию, США, Бразилию, Белоруссию и Казахстан, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
"Moscow Jazz Festival стартует меньше чем через неделю! С 10 по 16 июня 2024 года в Москве пройдёт один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. На протяжении семи дней в столице выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. В этом году фестиваль бьёт все рекорды по количеству иностранных артистов: в столице выступят музыканты из 18 стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на московские сцены поднимутся джазмены из США, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Художественный руководитель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что на открытии смотра он со своим Московским джазовым оркестром представит совместную программу с вокалистом Алланом Харрисом из США.
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"Будем исполнять самые любимые джазовые стандарты во всем мире. А 14 июня мы сыграем диаметрально противоположный концерт вместе с "африканским Стингом" Ришаром Бона! 12 июня в Саду "Эрмитаж" выступит завораживающий Дафер Юсеф из Туниса — самый виртуозный исполнитель на уде в мире, 13 июня вы сможете потанцевать под кубинские ритмы Роберто Фонсеки, а 15 июня вас ждёт выступление выдающегося контрабасиста и композитора из Израиля — Авишая Коэна, который способен впечатлить любого", — сказал Бутман, слова которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, с 11 по 15 июня в рамках фестиваля планируется просветительская программа, организованная совместно с российским обществом "Знание".
Открытие Московского джазового фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале имени Чайковского, закрытие состоится на сцене зала "Зарядье", а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади перед ЦУМом, на Северном речном вокзале, в фуддмоле "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", добавили в пресс-службе.
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