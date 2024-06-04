Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым
Шойгу приехал в храм Христа Спасителя, чтобы проститься с Чилингаровым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, передает корреспондент РИА Новости.
Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.