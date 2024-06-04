https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950348530.html

Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым

Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024

Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:23

2024-06-04T11:23

2024-06-04T11:25

россия

артур чилингаров

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, передает корреспондент РИА Новости. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949944390.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, артур чилингаров, сергей шойгу, владимир путин