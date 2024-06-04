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Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
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11:23 04.06.2024 (обновлено: 11:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950348530.html
Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым
Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:23
2024-06-04T11:25
россия
артур чилингаров
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, передает корреспондент РИА Новости. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
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россия, артур чилингаров, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Артур Чилингаров, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу приехал на прощание с Чилингаровым

Шойгу приехал в храм Христа Спасителя, чтобы проститься с Чилингаровым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, передает корреспондент РИА Новости.
Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
1 июня, 23:48
 
РоссияАртур ЧилингаровСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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