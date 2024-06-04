https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950329614.html

В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым

В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым

Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:09

2024-06-04T10:09

2024-06-04T11:02

россия

русский (остров)

северный полюс

артур чилингаров

владимир путин

михаил мишустин

русское географическое общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, началось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил в телеграмме соболезнования президент РФ Владимир Путин. Многие, кто лично знал Чилингарова, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, отдавали дань его воле, мужеству, стремлению к цели невзирая на сильные риски, называли его человеком, умевшим делать невероятное – и одновременно высоко порядочным, интеллигентным и доброжелательным. На протяжении нескольких десятков лет Чилингаров организовывал и возглавлял полярные экспедиции, в ходе которых были получены очень важные результаты. В 1985 году возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

россия

русский (остров)

северный полюс

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Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна. 2024-06-04T10:09 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русский (остров), северный полюс, артур чилингаров, владимир путин, михаил мишустин, русское географическое общество