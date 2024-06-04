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В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
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10:09 04.06.2024 (обновлено: 11:02 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950329614.html
В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым
В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым
Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:09
2024-06-04T11:02
россия
русский (остров)
северный полюс
артур чилингаров
владимир путин
михаил мишустин
русское географическое общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, началось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил в телеграмме соболезнования президент РФ Владимир Путин. Многие, кто лично знал Чилингарова, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, отдавали дань его воле, мужеству, стремлению к цели невзирая на сильные риски, называли его человеком, умевшим делать невероятное – и одновременно высоко порядочным, интеллигентным и доброжелательным. На протяжении нескольких десятков лет Чилингаров организовывал и возглавлял полярные экспедиции, в ходе которых были получены очень важные результаты. В 1985 году возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
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русский (остров)
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60
353
60
Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
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россия, русский (остров), северный полюс, артур чилингаров, владимир путин, михаил мишустин, русское географическое общество
Россия, Русский (остров), Северный полюс, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Русское географическое общество
В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым

В Москве началось прощание с легендарным полярником Артуром Чилингаровым

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, началось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
07:47
Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни.
Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил в телеграмме соболезнования президент РФ Владимир Путин.
Многие, кто лично знал Чилингарова, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, отдавали дань его воле, мужеству, стремлению к цели невзирая на сильные риски, называли его человеком, умевшим делать невероятное – и одновременно высоко порядочным, интеллигентным и доброжелательным. На протяжении нескольких десятков лет Чилингаров организовывал и возглавлял полярные экспедиции, в ходе которых были получены очень важные результаты.
В 1985 году возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
2 июня, 16:32
 
РоссияРусский (остров)Северный полюсАртур ЧилингаровВладимир ПутинМихаил МишустинРусское географическое общество
 
 
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