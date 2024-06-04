В Москве началось прощание с Артуром Чилингаровым
В Москве началось прощание с легендарным полярником Артуром Чилингаровым
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, началось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни.
Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил в телеграмме соболезнования президент РФ Владимир Путин.
Многие, кто лично знал Чилингарова, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, отдавали дань его воле, мужеству, стремлению к цели невзирая на сильные риски, называли его человеком, умевшим делать невероятное – и одновременно высоко порядочным, интеллигентным и доброжелательным. На протяжении нескольких десятков лет Чилингаров организовывал и возглавлял полярные экспедиции, в ходе которых были получены очень важные результаты.
В 1985 году возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
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2 июня, 16:32