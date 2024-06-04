https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950328501.html

Желающие проститься с Артуром Чилингаровым выстроились в очередь

Желающие проститься с Артуром Чилингаровым выстроились в очередь - РИА Новости, 04.06.2024

Желающие проститься с Артуром Чилингаровым выстроились в очередь

Желающие проститься с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:05

2024-06-04T10:05

2024-06-04T11:47

россия

северный полюс

ленинград

артур чилингаров

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Желающие проститься с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя Москвы, где состоится отпевание, многие принесли с собой цветы, передает корреспондент РИА Новости. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы. После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы - инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22". Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1", на борту которого находился Чилингаров, установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России. Чилингаров был награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

россия

северный полюс

ленинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, северный полюс, ленинград, артур чилингаров, владимир путин, российская академия наук