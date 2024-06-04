Желающие проститься с Артуром Чилингаровым выстроились в очередь
Желающие проститься с Артуром Чилингаровым выстроились в очередь в храм
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Желающие проститься с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя Москвы, где состоится отпевание, многие принесли с собой цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище.
Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы - инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".
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Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1", на борту которого находился Чилингаров, установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Чилингаров был награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.