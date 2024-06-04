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Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2024
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07:47 04.06.2024 (обновлено: 10:16 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2024
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
Гроб с телом легендарного полярника и депутата ГД Артура Чилингарова доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:47
2024-06-04T10:16
россия
северный полюс
ленинград
артур чилингаров
владимир путин
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гроб с телом легендарного полярника и депутата ГД Артура Чилингарова доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжёлой болезни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы. После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22". Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России. Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
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россия
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россия, северный полюс, ленинград, артур чилингаров, владимир путин, российская академия наук, общество
Россия, Северный полюс, Ленинград, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Российская академия наук, Общество
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом полярника Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024
Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гроб с телом легендарного полярника и депутата ГД Артура Чилингарова доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжёлой болезни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
2 июня, 16:32
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище.
Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
1 июня, 21:58
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
1 июня, 22:05
 
РоссияСеверный полюсЛенинградАртур ЧилингаровВладимир ПутинРоссийская академия наукОбщество
 
 
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