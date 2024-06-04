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В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково" - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:08 04.06.2024 (обновлено: 08:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/beglov-1950314650.html
В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково"
В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково" - РИА Новости, 04.06.2024
В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково"
В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро "Пулково", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:08
2024-06-04T08:25
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
александр беглов
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро "Пулково", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково". Первый шаг к проектированию уже сделан - подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта", - рассказал он. Губернатор пояснил, что этапы строительства продолжения Кировско-Выборгской линии будут понятны на дальнейших стадиях проектирования. "Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ "Экспофорум" и вторым - от КВЦ "Экспофорум" до станции "Технологическая долина", - отметил он. Беглов также сообщил, что в Адресной инвестиционной программе на 2024-2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии. "Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия", - подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час. Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Пулково (аэропорт)
В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково"

Беглов: в Петербурге согласовали планировку территории станции метро "Пулково"

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро "Пулково", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково". Первый шаг к проектированию уже сделан - подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта", - рассказал он.
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Губернатор пояснил, что этапы строительства продолжения Кировско-Выборгской линии будут понятны на дальнейших стадиях проектирования.
"Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ "Экспофорум" и вторым - от КВЦ "Экспофорум" до станции "Технологическая долина", - отметил он.
Беглов также сообщил, что в Адресной инвестиционной программе на 2024-2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии.
"Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия", - подчеркнул губернатор.
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Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час.
Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр БегловПулково (аэропорт)
 
 
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