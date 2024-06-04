https://ria.ru/20240604/beglov-1950314650.html

В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково"

В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково" - РИА Новости, 04.06.2024

В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро "Пулково"

В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро "Пулково", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:08

2024-06-04T08:08

2024-06-04T08:25

пмэф-2024

экономика

санкт-петербург

александр беглов

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро "Пулково", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково". Первый шаг к проектированию уже сделан - подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта", - рассказал он. Губернатор пояснил, что этапы строительства продолжения Кировско-Выборгской линии будут понятны на дальнейших стадиях проектирования. "Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ "Экспофорум" и вторым - от КВЦ "Экспофорум" до станции "Технологическая долина", - отметил он. Беглов также сообщил, что в Адресной инвестиционной программе на 2024-2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии. "Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия", - подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час. Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html

https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html

https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт)