https://ria.ru/20240604/bayden-1950438106.html

Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином

Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.06.2024

Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:56

2024-06-04T15:56

2024-06-04T15:56

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не РФ. "Я ясно дал понять (президенту РФ Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", - сказал Байден на вопрос, касавшийся объявленного повышения тарифов на некоторые товары из Китая. Редакции пришлось делать пометку о том, что Байден имел в виду лидера КНР, а не России. Когда президента США спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею". После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась", а затем стал рассуждать о том, как бы отнеслись в мире к публикации в английской прессе о штурме британского парламента, подразумевая случившееся в американском Капитолии 6 января того года. При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года, но Байден мог иметь в виду и Бориса Джонсона, судя по отсылке к London Times.

https://ria.ru/20240319/bayden-1934349073.html

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден