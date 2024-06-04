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Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.06.2024
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15:56 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/bayden-1950438106.html
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.06.2024
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:56
2024-06-04T15:56
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не РФ. "Я ясно дал понять (президенту РФ Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", - сказал Байден на вопрос, касавшийся объявленного повышения тарифов на некоторые товары из Китая. Редакции пришлось делать пометку о том, что Байден имел в виду лидера КНР, а не России. Когда президента США спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею". После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась", а затем стал рассуждать о том, как бы отнеслись в мире к публикации в английской прессе о штурме британского парламента, подразумевая случившееся в американском Капитолии 6 января того года. При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года, но Байден мог иметь в виду и Бориса Джонсона, судя по отсылке к London Times.
https://ria.ru/20240319/bayden-1934349073.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином

Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином и оговорился в фамилии Шольца

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не РФ.
"Я ясно дал понять (президенту РФ Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", - сказал Байден на вопрос, касавшийся объявленного повышения тарифов на некоторые товары из Китая. Редакции пришлось делать пометку о том, что Байден имел в виду лидера КНР, а не России.
Когда президента США спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".
После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась", а затем стал рассуждать о том, как бы отнеслись в мире к публикации в английской прессе о штурме британского парламента, подразумевая случившееся в американском Капитолии 6 января того года. При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года, но Байден мог иметь в виду и Бориса Джонсона, судя по отсылке к London Times.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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