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"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 04.06.2024
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта
Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:18
2024-06-04T11:18
2024-06-04T11:18
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц — и даже это лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России", — отметил он.Экс подчеркнул, что Россия "перебомбила" Украину из-за колоссального количества авиаснарядов. Он сомневается в том, что в будущем Киев сможет приобрести достаточное количество бомб или других боеприпасов. При этом, добавил эксперт, ВСУ пытаются приспособить имеющиеся у них истребители под бомбардировщики.Во вторник в пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Forbes, Су-34
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта
Forbes: Запад не поможет Украине преодолеть нехватку авиабомб