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"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 04.06.2024
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11:18 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 04.06.2024
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта
Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:18
2024-06-04T11:18
в мире
киев
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украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц — и даже это лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России", — отметил он.Экс подчеркнул, что Россия "перебомбила" Украину из-за колоссального количества авиаснарядов. Он сомневается в том, что в будущем Киев сможет приобрести достаточное количество бомб или других боеприпасов. При этом, добавил эксперт, ВСУ пытаются приспособить имеющиеся у них истребители под бомбардировщики.Во вторник в пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, forbes, су-34
В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Forbes, Су-34
"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта

Forbes: Запад не поможет Украине преодолеть нехватку авиабомб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
"Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц — и даже это лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России", — отметил он.
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Экс подчеркнул, что Россия "перебомбила" Украину из-за колоссального количества авиаснарядов. Он сомневается в том, что в будущем Киев сможет приобрести достаточное количество бомб или других боеприпасов. При этом, добавил эксперт, ВСУ пытаются приспособить имеющиеся у них истребители под бомбардировщики.
Во вторник в пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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