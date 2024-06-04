https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html

"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта

"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 04.06.2024

"Лишь десятая часть": в США сообщили Украине плохие новости с фронта

Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:18

2024-06-04T11:18

2024-06-04T11:18

в мире

киев

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вооруженные силы украины

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forbes

су-34

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные союзники Киева не смогут помочь ему добиться паритета с Россией в вопросе планирующих авиабомб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц — и даже это лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России", — отметил он.Экс подчеркнул, что Россия "перебомбила" Украину из-за колоссального количества авиаснарядов. Он сомневается в том, что в будущем Киев сможет приобрести достаточное количество бомб или других боеприпасов. При этом, добавил эксперт, ВСУ пытаются приспособить имеющиеся у них истребители под бомбардировщики.Во вторник в пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, forbes, су-34