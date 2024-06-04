https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ
Часть автомобилей российского бренда Aurus, которые представят завтра на Петербургском международном экономическом форуме, пока скрыты от глаз посетителей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:09
2024-06-04T23:09
2024-06-04T23:09
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Часть автомобилей российского бренда Aurus, которые представят завтра на Петербургском международном экономическом форуме, пока скрыты от глаз посетителей форума, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и российский бренд Aurus - в одном из павильонов уже расположили несколько машин и новый мотоцикл. Однако три автомобиля, которые расположены в другой части выставочного центра, пока накрыты защитными чехлами. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ
Часть автомобилей российского бренда Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ