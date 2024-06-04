https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html

Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ

Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ

Часть автомобилей российского бренда Aurus, которые представят завтра на Петербургском международном экономическом форуме, пока скрыты от глаз посетителей... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:09

2024-06-04T23:09

2024-06-04T23:09

пмэф-2024

экономика

санкт-петербург

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/58/1551565880_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_cde58180e5ffbe588b86574f42c70b27.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Часть автомобилей российского бренда Aurus, которые представят завтра на Петербургском международном экономическом форуме, пока скрыты от глаз посетителей форума, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и российский бренд Aurus - в одном из павильонов уже расположили несколько машин и новый мотоцикл. Однако три автомобиля, которые расположены в другой части выставочного центра, пока накрыты защитными чехлами. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"