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Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.06.2024
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus
Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:57
2024-06-04T19:57
2024-06-04T19:57
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus
Aurus на стенде на ПМЭФ представит гостям автомобили и новый мотоцикл