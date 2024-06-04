https://ria.ru/20240604/aurus-1950506277.html

Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus

Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.06.2024

Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus

Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:57

2024-06-04T19:57

2024-06-04T19:57

пмэф-2024

экономика

санкт-петербург

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

aurus

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.

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Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus