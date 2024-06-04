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Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:57 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/aurus-1950506277.html
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.06.2024
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus
Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:57
2024-06-04T19:57
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
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экономика, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
Гостям ПМЭФ покажут автомобили и мотоцикл Aurus

Aurus на стенде на ПМЭФ представит гостям автомобили и новый мотоцикл

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОбновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat
Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
Длинная версия автомобиля Aurus - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus
23 мая, 15:39
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСанкт-ПетербургНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Aurus
 
 
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