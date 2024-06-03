https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html

Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной - РИА Новости, 03.06.2024

Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове на Совете управляющих агентства в Вене. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:22

2024-06-03T13:22

2024-06-03T16:45

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ВЕНА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове на Совете управляющих агентства в Вене."Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны", — сказал он.Как указано на сайте МАГАТЭ, речь идет о следующих компонентах:1) должна поддерживаться физическая целостность объектов, будь то реакторы, бассейны выдержки топлива или пункты хранения радиоактивных отходов;2) все системы безопасности и физической безопасности и соответствующее оборудование должны быть полностью работоспособны в любое время;3) эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления;4) все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным внешним электроснабжением от электросети;5) должны быть обеспечены бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты и транспортные перевозки в обе стороны;6) должны быть предусмотрены эффективные системы радиационного контроля на площадке и за ее пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования;7) должны существовать надежные каналы связи с регулирующим органом и другими сторонами.Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция в апреле впервые почти за полтора года подверглась прямым атакам, которые нарушили первый из пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. Эти принципы в 2023 году он предложил поддержать Совету Безопасности ООН: 1) не допускать атаки на станцию;2) не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений;3) не подвергать опасности энергоснабжение станции;4) обеспечить защиту всех структур и систем, гарантирующих безопасную работу станции;5) не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.Как заявил Владимир Путин, никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. По его словам, Киев заявляет о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает Россия, несмотря на то что на станции находятся российские войска.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, магатэ, россия, рафаэль гросси