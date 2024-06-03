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Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной - РИА Новости, 03.06.2024
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13:22 03.06.2024 (обновлено: 16:45 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html
Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной
Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной - РИА Новости, 03.06.2024
Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной
Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове на Совете управляющих агентства в Вене. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:22
2024-06-03T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
россия
рафаэль гросси
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ВЕНА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове на Совете управляющих агентства в Вене."Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны", — сказал он.Как указано на сайте МАГАТЭ, речь идет о следующих компонентах:1) должна поддерживаться физическая целостность объектов, будь то реакторы, бассейны выдержки топлива или пункты хранения радиоактивных отходов;2) все системы безопасности и физической безопасности и соответствующее оборудование должны быть полностью работоспособны в любое время;3) эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления;4) все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным внешним электроснабжением от электросети;5) должны быть обеспечены бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты и транспортные перевозки в обе стороны;6) должны быть предусмотрены эффективные системы радиационного контроля на площадке и за ее пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования;7) должны существовать надежные каналы связи с регулирующим органом и другими сторонами.Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция в апреле впервые почти за полтора года подверглась прямым атакам, которые нарушили первый из пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. Эти принципы в 2023 году он предложил поддержать Совету Безопасности ООН: 1) не допускать атаки на станцию;2) не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений;3) не подвергать опасности энергоснабжение станции;4) обеспечить защиту всех структур и систем, гарантирующих безопасную работу станции;5) не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.Как заявил Владимир Путин, никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. По его словам, Киев заявляет о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает Россия, несмотря на то что на станции находятся российские войска.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html
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в мире, запорожская аэс, магатэ, россия, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

Гросси: на Запорожской АЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове на Совете управляющих агентства в Вене.
"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Как указано на сайте МАГАТЭ, речь идет о следующих компонентах:
1) должна поддерживаться физическая целостность объектов, будь то реакторы, бассейны выдержки топлива или пункты хранения радиоактивных отходов;
2) все системы безопасности и физической безопасности и соответствующее оборудование должны быть полностью работоспособны в любое время;
3) эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления;
4) все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным внешним электроснабжением от электросети;
5) должны быть обеспечены бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты и транспортные перевозки в обе стороны;
6) должны быть предусмотрены эффективные системы радиационного контроля на площадке и за ее пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования;
7) должны существовать надежные каналы связи с регулирующим органом и другими сторонами.
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Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция в апреле впервые почти за полтора года подверглась прямым атакам, которые нарушили первый из пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. Эти принципы в 2023 году он предложил поддержать Совету Безопасности ООН:
1) не допускать атаки на станцию;
2) не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений;
3) не подвергать опасности энергоснабжение станции;
4) обеспечить защиту всех структур и систем, гарантирующих безопасную работу станции;
5) не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
Как заявил Владимир Путин, никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. По его словам, Киев заявляет о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает Россия, несмотря на то что на станции находятся российские войска.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в переговорах с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссияРафаэль Гросси
 
 
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