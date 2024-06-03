https://ria.ru/20240603/voyna-1950221742.html

Тверской суд рассмотрел материалы о преступлениях фашистов во время войны

Тверской суд рассмотрел материалы о преступлениях фашистов во время войны - РИА Новости, 03.06.2024

Тверской суд рассмотрел материалы о преступлениях фашистов во время войны

Тверской областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны рассмотрел материалы о... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:27

2024-06-03T16:27

2024-06-03T16:30

россия

ссср

германия

игорь краснов

тверской областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

происшествия

без срока давности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950221607_0:332:2560:1772_1920x0_80_0_0_6e44237d159b9a933d81514f5cb65e57.jpg

РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Тверской областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны рассмотрел материалы о преступлениях фашистов против мирных жителей Жарковского и Бельского районов, сообщила пресс-служба правительства региона. Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тверской области Максим Жук. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 27 мая. По данным пресс-службы, в понедельник состоялось шестое заседание. Свидетелей суд опросил в режиме видеоконференцсвязи. В частности, заслушаны выступления жителей Жарковского района Николая Захарова и Надежды Гренковой. "Они рассказали об оккупации деревни Волково. В сельский праздник – День Казанской иконы Божией Матери немцы окружили населённый пункт и сожгли его. Все 46 жилых домов, находившихся в деревне, были уничтожены огнём. Одну из женщин заставили поджечь собственный дом. Многих мирных жителей, тех, кто пытался спастись, казнили", - говорится в сообщении. Также судом, отмечает пресс-служба, рассмотрены архивные материалы об оккупации города Белого. Здесь были разрушены и сожжены все городские здания. По отношению к горожанам применяли жестокие пытки, в частности, истязали на морозе. В деревнях Бельского района устраивали массовые расстрелы, массовые погромы, во всех населённых пунктах устанавливали свои правила, за малейшее нарушение которых подвергали людей издевательствам, а 14 ноября 1942 года в деревне Турово были расстреляны 17 мужчин. "О зверствах фашистов в деревне Истратово рассказала Нина Егоровна Акимова, которой было 10 лет, когда началась оккупация. Немцы отбирали у местных жителей одежду, обувь, продукты, сельскохозяйственных животных, заставляли рыть окопы, бросали в колодцы маленьких детей. Согнали людей в соседнюю деревню, где многие заболели тифом. А тех, кто был здоров, отправили на принудительные работы в Германию. Сестра Нины Егоровны скончалась от голода", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html

россия

ссср

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, германия, игорь краснов, тверской областной суд, великая отечественная война (1941-1945), происшествия, без срока давности