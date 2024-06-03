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Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории - РИА Новости, 03.06.2024
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09:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/volodin-1950093066.html
Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории
Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории - РИА Новости, 03.06.2024
Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории
Важно сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю, оболгать ее, заявил спикер Госдумы,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:06
2024-06-03T09:06
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Важно сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю, оболгать ее, заявил спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин. "Нам крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о тех тяжелых, трагических годах. Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. В публикации на сайте ГД сообщается, что спикер Госдумы и главы делегаций ПА ОДКБ возложили цветы к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате. "В церемонии приняли участие Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, Председатель Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбек Шакиев и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Эмомали Рустами. В церемонии также приняла участие внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова", - отмечается в публикации. Володин подчеркнул, что в Казахстане бережно хранят память о солдатах и офицерах Советской армии, он напомнил, что мемориал в Алма-Ате увековечил память героев-панфиловцев, которые призывались из Казахстана, но сам генерал Иван Панфилов и комдив Василий Клочков были родом из Саратовской области. "Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального народа. История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну - Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти", - сказал спикер Госдумы. Он также призвал передавать память о подвиге Героев Великой Отечественной войны будущим поколениям.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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в мире, брюссель, алма-ата, вячеслав володин, ерлан кошанов, госдума рф, одкб, сша
В мире, Брюссель, Алма-Ата, Вячеслав Володин, Ерлан Кошанов, Госдума РФ, ОДКБ, США
Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории

Володин призвал сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Важно сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю, оболгать ее, заявил спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин.
"Нам крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о тех тяжелых, трагических годах. Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
9 мая, 08:00
В публикации на сайте ГД сообщается, что спикер Госдумы и главы делегаций ПА ОДКБ возложили цветы к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате.
"В церемонии приняли участие Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, Председатель Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбек Шакиев и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Эмомали Рустами. В церемонии также приняла участие внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова", - отмечается в публикации.
Володин подчеркнул, что в Казахстане бережно хранят память о солдатах и офицерах Советской армии, он напомнил, что мемориал в Алма-Ате увековечил память героев-панфиловцев, которые призывались из Казахстана, но сам генерал Иван Панфилов и комдив Василий Клочков были родом из Саратовской области.
"Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального народа. История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну - Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти", - сказал спикер Госдумы.
Он также призвал передавать память о подвиге Героев Великой Отечественной войны будущим поколениям.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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9 мая, 15:12
 
В миреБрюссельАлма-АтаВячеслав ВолодинЕрлан КошановГосдума РФОДКБСША
 
 
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