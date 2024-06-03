https://ria.ru/20240603/ukraina-1950283186.html

Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения

Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения - РИА Новости, 03.06.2024

Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения

Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:10

2024-06-03T21:10

2024-06-03T21:29

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

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дмитрий песков

александр вилкул

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале.Согласно публикации, под ударами оказался Никопольский район области. В результате взрывов, по словам Вилкула, "поврежден инфраструктурный объект", но не уточняется, какой именно. Кроме того, по его данным, взрывами в этом районе также повреждены коммунальное предприятие, хозяйственная постройка, газопровод и десяток солнечных батарей. Сегодня воздушная тревога действовала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html

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днепропетровская область

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россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, александр вилкул, вооруженные силы украины, в мире