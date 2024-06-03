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Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 03.06.2024 (обновлено: 21:29 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950283186.html
Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения
Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения - РИА Новости, 03.06.2024
Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения
Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:10
2024-06-03T21:29
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
дмитрий песков
александр вилкул
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале.Согласно публикации, под ударами оказался Никопольский район области. В результате взрывов, по словам Вилкула, "поврежден инфраструктурный объект", но не уточняется, какой именно. Кроме того, по его данным, взрывами в этом районе также повреждены коммунальное предприятие, хозяйственная постройка, газопровод и десяток солнечных батарей. Сегодня воздушная тревога действовала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, александр вилкул, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Александр Вилкул, Вооруженные силы Украины, В мире
Инфраструктурный объект в Днепропетровской области получил повреждения

Вилкул: под Днепропетровском получил повреждения объект инфраструктуры

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале.
Согласно публикации, под ударами оказался Никопольский район области. В результате взрывов, по словам Вилкула, "поврежден инфраструктурный объект", но не уточняется, какой именно.
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Кроме того, по его данным, взрывами в этом районе также повреждены коммунальное предприятие, хозяйственная постройка, газопровод и десяток солнечных батарей.
Сегодня воздушная тревога действовала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.
Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьУкраинаДмитрий ПесковАлександр ВилкулВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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