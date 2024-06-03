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США не позволили экс-разведчику Риттеру вылететь в Россию
США не позволили экс-разведчику Риттеру вылететь в Россию - РИА Новости, 04.06.2024
США не позволили экс-разведчику Риттеру вылететь в Россию
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил РИА Новости, что ему не позволили вылететь из Нью-Йорка для участия в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-03T22:21
2024-06-03T22:21
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил РИА Новости, что ему не позволили вылететь из Нью-Йорка для участия в Петербургском международном экономическом форуме."Когда я садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, меня отвели в сторону трое офицеров таможенно-пограничной службы, которые изъяли мой паспорт. На вопрос "почему?" они ответили, что по приказу Госдепартамента. Никакой дополнительной информации предоставлено не было", — сказал собеседник агентства. Риттер отметил, что его чемоданы сняли с рейса, а его самого вывели из аэропорта.По словам отставного военного, вместе с ним на ПМЭФ должен был лететь и бывший судья Эндрю Наполитано, автор и ведущий подкаста Judging Freedom. Ему также не позволили сесть в самолет.Риттер добавил, что вряд ли успеет добраться до Петербурга до начала форума."Я знаю, что они (власти США. — Прим. ред.) боятся. <...> Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", — подчеркнул он.Отставной военный уточнил, что паспорт ему пока не вернули, он будет собирать данные, чтобы оспаривать решение властей, возможно, через суд.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик среди прочего активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского.
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https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
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сша, россия, скотт риттер, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Скотт Риттер, Государственный департамент США, В мире, ПМЭФ-2024
США не позволили экс-разведчику Риттеру вылететь в Россию
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь в Россию на ПМЭФ