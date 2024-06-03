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Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:23 03.06.2024 (обновлено: 23:31 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294037.html
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:23
2024-06-03T23:31
пмэф-2024
государственный департамент сша
сша
в мире
санкт-петербург
скотт риттер
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.В ответ на вопрос, будет ли он пытаться попасть на ПМЭФ, Риттер сказал: "Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку"."Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", - указал он.Говоря о причинах, по которым ему не дали вылететь в Россию, Риттер заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ. "Я знаю, что они боятся", - отметил он.В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294301.html
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государственный департамент сша, сша, в мире, санкт-петербург, скотт риттер, россия
ПМЭФ-2024, Государственный департамент США, США, В мире, Санкт-Петербург, Скотт Риттер, Россия
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ

Экс-разведчик Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Скотт Риттер. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.
В ответ на вопрос, будет ли он пытаться попасть на ПМЭФ, Риттер сказал: "Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку".
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями
Вчера, 23:26
"Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", - указал он.
Говоря о причинах, по которым ему не дали вылететь в Россию, Риттер заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ. "Я знаю, что они боятся", - отметил он.
В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Риттер сообщил, что вместе с ним с рейса сняли Наполитано
Вчера, 23:01
 
ПМЭФ-2024Государственный департамент СШАСШАВ миреСанкт-ПетербургСкотт РиттерРоссия
 
 
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