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Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:23
2024-06-03T23:23
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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.В ответ на вопрос, будет ли он пытаться попасть на ПМЭФ, Риттер сказал: "Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку"."Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", - указал он.Говоря о причинах, по которым ему не дали вылететь в Россию, Риттер заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ. "Я знаю, что они боятся", - отметил он.В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Государственный департамент США, США, В мире, Санкт-Петербург, Скотт Риттер, Россия
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Экс-разведчик Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ