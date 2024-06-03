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Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ

Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ

Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:23

2024-06-03T23:23

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ, при этом он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.В ответ на вопрос, будет ли он пытаться попасть на ПМЭФ, Риттер сказал: "Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку"."Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", - указал он.Говоря о причинах, по которым ему не дали вылететь в Россию, Риттер заявил, что госдеп боится его участия в ПМЭФ. "Я знаю, что они боятся", - отметил он.В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/ritter-1950294301.html

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