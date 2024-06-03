https://ria.ru/20240603/putin-1950191551.html

Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина

Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина - РИА Новости, 03.06.2024

Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина

Спикер ГД Вячеслав Володин передал президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:37

2024-06-03T10:37

2024-06-03T15:21

россия

владимир путин

политика

казахстан

алма-ата

вячеслав володин

касым-жомарт токаев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810834220_229:0:1616:780_1920x0_80_0_0_840c4b96cc196fb48e2f8ca702f4a18b.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин передал президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Госдумы."В понедельник, 3 июня, в Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Вячеслав Володин передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от Президента России Владимира Путина", - отмечается на сайте.Володин прибыл в Казахстан в воскресенье с рабочим визитом. В понедельник в Алма-Аты под председательством Володина пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

https://ria.ru/20240603/tokaev-1950148824.html

россия

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика, казахстан, алма-ата, вячеслав володин, касым-жомарт токаев, госдума рф, одкб