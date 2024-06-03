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Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина
Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина - РИА Новости, 03.06.2024
Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина
Спикер ГД Вячеслав Володин передал президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:37
2024-06-03T10:37
2024-06-03T15:21
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин передал президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Госдумы."В понедельник, 3 июня, в Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Вячеслав Володин передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от Президента России Владимира Путина", - отмечается на сайте.Володин прибыл в Казахстан в воскресенье с рабочим визитом. В понедельник в Алма-Аты под председательством Володина пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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Россия, Владимир Путин, Политика, Казахстан, Алма-Ата, Вячеслав Володин, Касым-Жомарт Токаев, Госдума РФ, ОДКБ
Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина
Володин передал президенту Казахстана Токаеву теплые слова приветствия от Путина