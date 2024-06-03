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Эрмитаж 5 июня изменит режим работы - РИА Новости, 03.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:33 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pmef-1950182071.html
Эрмитаж 5 июня изменит режим работы
Эрмитаж 5 июня изменит режим работы - РИА Новости, 03.06.2024
Эрмитаж 5 июня изменит режим работы
Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа 5 июня будет работать до 14.00 в связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:33
2024-06-03T14:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа 5 июня будет работать до 14.00 в связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает музей. "5 июня 2024 года Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа будет работать в сокращенном режиме в связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума. Экспозиции будут открыты до 14.00", - говорится в сообщении. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея. График работы Главного штаба останется без изменений – до 18.00. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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государственный эрмитаж, пмэф, россия, санкт-петербург
Государственный Эрмитаж, ПМЭФ-2024, ПМЭФ, Россия, Санкт-Петербург
Эрмитаж 5 июня изменит режим работы

Эрмитажа 5 июня будет работать до 14.00 из-за мероприятий ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа 5 июня будет работать до 14.00 в связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает музей.
«
"5 июня 2024 года Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа будет работать в сокращенном режиме в связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума. Экспозиции будут открыты до 14.00", - говорится в сообщении.
Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.
График работы Главного штаба останется без изменений – до 18.00.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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ПМЭФ-2024Государственный ЭрмитажПМЭФРоссияСанкт-Петербург
 
 
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