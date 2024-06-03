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Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:46 03.06.2024 (обновлено: 10:48 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pmef-1950108471.html
Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ
Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ
Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:46
2024-06-03T10:48
экономика
сергей аксенов (политик)
пмэф-2024
санкт-петербург
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал Аксенов. Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты, в этом году - в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе полуострова. Аксенов выразил уверенность, что по итогам форума финальная сумма заключенных соглашений окажется ещё больше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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экономика, сергей аксенов (политик), санкт-петербург, республика крым
Экономика, Сергей Аксенов (политик), ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Республика Крым
Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ

Аксенов: Крым на ПМЭФ хочет заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд руб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал Аксенов.
Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты, в этом году - в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе полуострова.
Аксенов выразил уверенность, что по итогам форума финальная сумма заключенных соглашений окажется ещё больше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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