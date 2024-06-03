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Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ

Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Аксенов рассказал о планах делегации Крыма на ПМЭФ

Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:46

2024-06-03T10:46

2024-06-03T10:48

экономика

сергей аксенов (политик)

пмэф-2024

санкт-петербург

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал Аксенов. Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты, в этом году - в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе полуострова. Аксенов выразил уверенность, что по итогам форума финальная сумма заключенных соглашений окажется ещё больше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

санкт-петербург

республика крым

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Ольга Фомченкова

экономика, сергей аксенов (политик), санкт-петербург, республика крым