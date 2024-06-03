Рейтинг@Mail.ru
Клей и болты. В России предложен новый подход к "мокрой" сборке - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/nauka-1949693663.html
Клей и болты. В России предложен новый подход к "мокрой" сборке
Клей и болты. В России предложен новый подход к "мокрой" сборке - РИА Новости, 03.06.2024
Клей и болты. В России предложен новый подход к "мокрой" сборке
Новый подход к анализу "мокрой" сборки крупногабаритных конструкций с использованием клея и крепежных элементов разработали ученые СПбПУ. По словам авторов, их... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:00
2024-06-03T09:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
российский научный фонд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949704281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93c28b02f3d4fe41b25d66566783826e.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Новый подход к анализу "мокрой" сборки крупногабаритных конструкций с использованием клея и крепежных элементов разработали ученые СПбПУ. По словам авторов, их подход не имеет аналогов в мире и позволит инженерам проектировать сборочные процессы не методом проб и ошибок, а с использованием численного моделирования, что гораздо быстрее, дешевле и надежнее. Результаты опубликованы в журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.Технология так называемой гибридной или "мокрой" сборки состоит в одновременной установке болтов и нанесении слоя клея при соединении деталей. Сегодня такие технологии широко используют в автомобилестроении, кораблестроении, строительстве инженерных сооружений, например, мостов, рассказали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).Исследователи создали комплексную математическую модель и написали компьютерный код, которые, по их мнению, позволяют корректно воспроизводить процесс сборки гибких деталей, между которыми нанесен слой вязкого герметика или клея, крепежными элементами (например, болтами).Новый подход позволит инженерам проектировать сборочные процессы с применением численного моделирования, а не наугад, отметил заведующий лабораторией Виртуально-имитационного моделирования Физико-механического института СПбПУ Сергей Лупуляк."Все мы что-нибудь клеили. И каждый раз задавали себе вопросы: сколько клея и как намазать? Насколько сильно прижать? Сколько ждать, пока засохнет? Те же вопросы стоят и перед инженерами, которые разрабатывают технологические процессы сборки с использованием клея. Но до сих пор не было программных комплексов, которые бы помогали инженерам с ответами на эти вопросы", – рассказал он.По словам ученого, причиной этого были математические и вычислительные сложности, возникающие при моделировании этих процессов. По этой причине, например, при "мокрой" сборке верхней панели крыла и фюзеляжа авиалайнера, крайне сложной и крупномасштабной конструкции, численное моделирование до сих пор не применялось.На сегодняшний день в этой области сопоставимой по своим возможностям технологии не существует, рассказали авторы исследования. Построенная ими модель позволяет проводить анализ процесса сборки деталей практически любых размеров и сложности."Сейчас невозможно назвать точные цифры, но коммерциализация данной технологии способна принести экономический эффект в миллиарды долларов по всему миру", – рассказал инженер-исследователь лаборатории Виртуально-имитационного моделирования СПбПУ Артем Елисеев.Новизна подхода, по его словам, в том, что он возник на стыке нескольких разных научных и технологических областей: структурного анализа, теории моделирования сборочных процессов, теории гидродинамической смазки, вычислительной математики. В научной группе СПбПУ собраны специалисты всех этих направлений. Авторы отмечают, что развитие их разработки позволит использовать ее для моделирования производства композитных конструкций и во многих других областях.Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (проект 22-19-00062).
https://ria.ru/20240416/nauka-1940129272.html
https://ria.ru/20240507/nauka-1944149162.html
https://ria.ru/20231208/proverka-1914504663.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949704281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5446933681b04f64acf69f020f0b2c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российский научный фонд, металл, математика
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский научный фонд, Металл, математика

Клей и болты. В России предложен новый подход к "мокрой" сборке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнженеры
Инженеры - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Новый подход к анализу "мокрой" сборки крупногабаритных конструкций с использованием клея и крепежных элементов разработали ученые СПбПУ. По словам авторов, их подход не имеет аналогов в мире и позволит инженерам проектировать сборочные процессы не методом проб и ошибок, а с использованием численного моделирования, что гораздо быстрее, дешевле и надежнее. Результаты опубликованы в журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.
Технология так называемой гибридной или "мокрой" сборки состоит в одновременной установке болтов и нанесении слоя клея при соединении деталей. Сегодня такие технологии широко используют в автомобилестроении, кораблестроении, строительстве инженерных сооружений, например, мостов, рассказали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Инженер во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Ученые предложили новый способ контроля качества материалов для авиации
16 апреля, 03:00
Исследователи создали комплексную математическую модель и написали компьютерный код, которые, по их мнению, позволяют корректно воспроизводить процесс сборки гибких деталей, между которыми нанесен слой вязкого герметика или клея, крепежными элементами (например, болтами).
Новый подход позволит инженерам проектировать сборочные процессы с применением численного моделирования, а не наугад, отметил заведующий лабораторией Виртуально-имитационного моделирования Физико-механического института СПбПУ Сергей Лупуляк.
"Все мы что-нибудь клеили. И каждый раз задавали себе вопросы: сколько клея и как намазать? Насколько сильно прижать? Сколько ждать, пока засохнет? Те же вопросы стоят и перед инженерами, которые разрабатывают технологические процессы сборки с использованием клея. Но до сих пор не было программных комплексов, которые бы помогали инженерам с ответами на эти вопросы", – рассказал он.
Материалы для производства на складе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лучше алюминия. В России создали новый материал
7 мая, 09:00
По словам ученого, причиной этого были математические и вычислительные сложности, возникающие при моделировании этих процессов. По этой причине, например, при "мокрой" сборке верхней панели крыла и фюзеляжа авиалайнера, крайне сложной и крупномасштабной конструкции, численное моделирование до сих пор не применялось.
На сегодняшний день в этой области сопоставимой по своим возможностям технологии не существует, рассказали авторы исследования. Построенная ими модель позволяет проводить анализ процесса сборки деталей практически любых размеров и сложности.
"Сейчас невозможно назвать точные цифры, но коммерциализация данной технологии способна принести экономический эффект в миллиарды долларов по всему миру", – рассказал инженер-исследователь лаборатории Виртуально-имитационного моделирования СПбПУ Артем Елисеев.
Авиадвигатель ПД-14 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин
8 декабря 2023, 03:05
Новизна подхода, по его словам, в том, что он возник на стыке нескольких разных научных и технологических областей: структурного анализа, теории моделирования сборочных процессов, теории гидродинамической смазки, вычислительной математики. В научной группе СПбПУ собраны специалисты всех этих направлений. Авторы отмечают, что развитие их разработки позволит использовать ее для моделирования производства композитных конструкций и во многих других областях.
Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (проект 22-19-00062).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссийский научный фондМеталлматематика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала