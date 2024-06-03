https://ria.ru/20240603/mishustin-1950254821.html

Мишустин осмотрел выставку "Белагро-2024"

Мишустин осмотрел выставку "Белагро-2024" - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин осмотрел выставку "Белагро-2024"

Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие участники заседания Евразийского межправсовета осматривают Международную специализированную выставку... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:21

2024-06-03T18:21

2024-06-03T18:21

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

роман головченко

сергей левин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие участники заседания Евразийского межправсовета осматривают Международную специализированную выставку "Белагро-2024", в ней принимают участие 13 регионов РФ. На стенде кондитерской фабрики "Коммунарка" участникам заседания Евразийского межправсовета пообещали подарить по окончании осмотра выставки подарочные наборы. На стенде компании "Савушкин" им рассказали о производимой молочной продукции и сырах. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко попросил попробовать сыр, а глава российского правительства предложил запить его молочным шейком. Шейк получили все главы делегаций. "Коктейль молочный, как в детстве", - сказал Головченко. На стенде Минсельхоза РФ заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин рассказал о достижениях АПК РФ и о победителях конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Главам делегаций показали также различную сельхозтехнику. Мишустин отметил, что в ЕАЭС развита здоровая конкуренция в этой сфере. "У нас абсолютно здоровая конкуренция", - сказал он. Председатель совета директоров ОАО "Амкодор" Александр Шакутин поздравил Мишустина с назначением на должность главы правительства РФ, отметив, что это оценка его вклада в развитие российской экономики и Союзного государства. "Не собираетесь вернуться в первую специальность?" - спросил Мишустин. Шакутин ответил отрицательно, пояснив, что уже поздно. "Никогда не поздно быть доктором", - ответил премьер-министр России. Внимание глав делегаций обратили и на колун и плотницкий топор. Головченко решил последовать примеру президента Белоруссии Александра Лукашенко и попробовал колоть дрова. Выставка проходит с 4 по 9 июня 2024 года в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели в выставочном центре китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень". Она объединяет участников отрасли сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности из Белоруссии и других государств. В этом году участие в выставке принимают около 500 компаний из Белоруссии, России, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Палестины, Монголии. Среди участников "Белагро-2024" 13 российских регионов: Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Смоленская область и Ульяновская область. На площадях выставки демонстрируется более 240 единиц техники, используемой во всех отраслях сельского хозяйства. Крупные экспозиционные блоки представляют ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "МАЗ-управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Гомсельмаш, ОАО "Амкодор", Республиканское объединение "Белагросервис", ОАО "Бобруйскагромаш", ОАО "Минский моторный завод". Экспозиция РФ посвящена "Вкусам России" и представляет 11 региональных брендов: Башкирский мед, Вологодское масло, Белевская пастила, Дагестанская баранина, Волгоградские помидоры, Ялтинский лук, Ставропольские яблоки, Сыр Адыгейский, Крымские вина, Астраханская осетровая икра, Мелитопольская черешня. Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" проводился в 2020-2021 годах для популяризации региональной гастрономической истории и поддержки малого агробизнеса. Организатором мероприятия выступил Минсельхоз России. С 2022 года Минсельхоз РФ реализует следующий этап программы продвижения региональных брендов – гастрономический фестиваль "Вкусы России". На стенде РФ также представлена информация о производстве продукции АПК в России и торговле со странами ЕАЭС.

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https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172192.html

https://ria.ru/20240524/putin-1948204033.html

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html

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