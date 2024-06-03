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Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 03.06.2024
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09:44 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/milliardery-1950097665.html
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 03.06.2024
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:44
2024-06-03T09:44
экономика
россия
андрей мельниченко
владимир потанин
вагит алекперов
новатэк
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 3 июня составляет 351,67 миллиарда долларов. Самым богатым из них продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), третье - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов). На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Соответственно, на пятое место с четвертого спустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. Мельниченко продолжает оставаться на шестом месте. Седьмую строчку стабильно занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,93 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,31 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов, до 13,5 миллиарда. На десятое место с одиннадцатого поднялся бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 551 миллион долларов, до 12,2 миллиарда). При этом сильнее всех богатство сократилось у покинувшего десятку и спустившегося на одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.
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экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, вагит алекперов, новатэк, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания
Экономика, Россия, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Новатэк, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

Крупнейшие бизнесмены в России за 5 месяцев стали богаче на 17,762 млрд долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 3 июня составляет 351,67 миллиарда долларов.
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Самым богатым из них продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), третье - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов).
На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Соответственно, на пятое место с четвертого спустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. Мельниченко продолжает оставаться на шестом месте.
Седьмую строчку стабильно занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,93 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,31 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда.
На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов, до 13,5 миллиарда. На десятое место с одиннадцатого поднялся бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 551 миллион долларов, до 12,2 миллиарда). При этом сильнее всех богатство сократилось у покинувшего десятку и спустившегося на одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.
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