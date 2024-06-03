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Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга

Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 03.06.2024

Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости о том, что он стал кандидатом от партии для участия в выборах губернатора... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:58

2024-06-03T10:58

2024-06-03T10:58

санкт-петербург

ленинград

сергей малинкович

коммунисты россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости о том, что он стал кандидатом от партии для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. "Завершилось общее собрание Санкт-Петербургского городского отделения коммунистической партии "Коммунисты России". Единогласно выдвинут кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Сергей Александрович Малинкович, то есть я, председатель партии", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что является коренным петербуржцем. "С нашей программой "10 сталинских ударов по капитализму", адаптированной к нуждам и проблемам Санкт-Петербурга, города-героя Ленинграда, мы выходим на эти выборы. Несколько пунктов могу назвать, которые презентовал, это, во-первых, возвращение практике к строительства бесплатного жилья, урегулирование ситуации с рынком труда, ...восстановление музеев Ленина, которые сегодня в городе не работают, повышение зарплат социальным работникам - врачам, учителям", - рассказал Малинкович. Он также добавил, что в его программу входит сокращение штата чиновников. "Мы поддержали трехдневное голосование в городе", - уточнил председатель партии "Коммунисты России". Более того, он отметил, что хотел бы дать возможность людям по желанию указывать в паспортных данных не только город Санкт-Петербург, но и город-герой Ленинград. Законодательное собрание Петербурга в минувший четверг приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября. Днем позже Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора города в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.

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санкт-петербург, ленинград, сергей малинкович, коммунисты россии