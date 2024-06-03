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В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
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11:54 03.06.2024 (обновлено: 12:05 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/luna-1950123509.html
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:54
2024-06-03T12:05
космос - риа наука
китай
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил источник РИА Новости в парламенте.Палата намерена рассмотреть соответствующее соглашение на заседании 5 июня, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте Совета Федерации.Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании МНЛС.Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240602/zond-1949961524.html
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космос - риа наука, китай, совет федерации рф
Космос - РИА Наука, Китай, Совет Федерации РФ
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Китаем о лунной станции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил источник РИА Новости в парламенте.
Палата намерена рассмотреть соответствующее соглашение на заседании 5 июня, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте Совета Федерации.
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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2 июня, 06:59
Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании МНЛС.
Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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Космос - РИА НаукаКитайСовет Федерации РФ
 
 
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