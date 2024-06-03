https://ria.ru/20240603/luna-1950123509.html
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:54
2024-06-03T11:54
2024-06-03T12:05
космос - риа наука
китай
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил источник РИА Новости в парламенте.Палата намерена рассмотреть соответствующее соглашение на заседании 5 июня, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте Совета Федерации.Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании МНЛС.Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240602/zond-1949961524.html
https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, совет федерации рф
Космос - РИА Наука, Китай, Совет Федерации РФ
В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Китаем о лунной станции
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил источник РИА Новости в парламенте.
Палата намерена рассмотреть соответствующее соглашение на заседании 5 июня, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте Совета Федерации.
Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании МНЛС.
Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.