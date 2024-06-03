https://ria.ru/20240603/luna-1950123509.html

В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник

В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024

В СФ поддержали ратификацию договора о лунной станции, сообщил источник

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:54

2024-06-03T11:54

2024-06-03T12:05

космос - риа наука

китай

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции, сообщил источник РИА Новости в парламенте.Палата намерена рассмотреть соответствующее соглашение на заседании 5 июня, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте Совета Федерации.Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании МНЛС.Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://ria.ru/20240602/zond-1949961524.html

https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, китай, совет федерации рф