https://ria.ru/20240603/kuznetsova-1950147781.html

Кузнецова призвала помочь нуждающимся семьям установить блокираторы на окна

Кузнецова призвала помочь нуждающимся семьям установить блокираторы на окна - РИА Новости, 03.06.2024

Кузнецова призвала помочь нуждающимся семьям установить блокираторы на окна

Нужно помочь нуждающимся семьям в регионах установить блокираторы на окна для безопасности детей, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:58

2024-06-03T12:58

2024-06-03T12:58

общество

здоровье - общество

анна кузнецова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нужно помочь нуждающимся семьям в регионах установить блокираторы на окна для безопасности детей, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Сегодня очень важно провести работу в регионах, посмотреть в каких семьях, особенно нуждающихся, нужно установить такие средства безопасности (блокираторы на окна - ред.). Я думаю, что это сделать вполне реально во всех регионах страны. <...> Как раз только начались летние каникулы", - сказала она на пресс-конференции "Спасти, помочь и победить: вековой опыт оказания помощи детям с тяжелыми травмами" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кузнецова отметила, что уже действует постановление правительства, согласно которому все строящиеся дома должны быть оснащены блокираторами на окнах, чтобы предотвратить выпадение детей. Также она добавила, что при формировании бюджета в регионах необходимо учесть момент защиты детей в виде установления ограничителей на окна.

https://ria.ru/20240417/semya-1940571910.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, анна кузнецова, госдума рф