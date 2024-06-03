Кузнецова призвала помочь нуждающимся семьям установить блокираторы на окна
Кузнецова: надо помочь семьям с блокираторами на окнах для безопасности детей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нужно помочь нуждающимся семьям в регионах установить блокираторы на окна для безопасности детей, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
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"Сегодня очень важно провести работу в регионах, посмотреть в каких семьях, особенно нуждающихся, нужно установить такие средства безопасности (блокираторы на окна - ред.). Я думаю, что это сделать вполне реально во всех регионах страны. <...> Как раз только начались летние каникулы", - сказала она на пресс-конференции "Спасти, помочь и победить: вековой опыт оказания помощи детям с тяжелыми травмами" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Кузнецова отметила, что уже действует постановление правительства, согласно которому все строящиеся дома должны быть оснащены блокираторами на окнах, чтобы предотвратить выпадение детей. Также она добавила, что при формировании бюджета в регионах необходимо учесть момент защиты детей в виде установления ограничителей на окна.
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