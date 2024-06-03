https://ria.ru/20240603/kazan-1950137501.html

Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы

Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.06.2024

Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы

Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань". РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:22

2024-06-03T12:22

2024-06-03T12:29

казань

ульяновск

чебоксары

россия

происшествия

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москва

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КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань".Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html

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казань, ульяновск, чебоксары, россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, самара, уфа