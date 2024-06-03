Рейтинг@Mail.ru
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 03.06.2024 (обновлено: 12:29 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/kazan-1950137501.html
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.06.2024
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:22
2024-06-03T12:29
казань
ульяновск
чебоксары
россия
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань".Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html
казань
ульяновск
чебоксары
россия
москва
самара
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, ульяновск, чебоксары, россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, самара, уфа
Казань, Ульяновск, Чебоксары, Россия, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Самара, Уфа
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы

Самолеты, выполняющие рейсы в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань".
Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения.
"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково)", - говорится в сообщении.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации
31 мая, 08:23
 
КазаньУльяновскЧебоксарыРоссияПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваСамараУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала