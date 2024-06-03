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Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.06.2024
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:22
2024-06-03T12:22
2024-06-03T12:29
казань
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россия
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
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КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщил международный аэропорт "Казань".Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html
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казань, ульяновск, чебоксары, россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, самара, уфа
Казань, Ульяновск, Чебоксары, Россия, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Самара, Уфа
Рейсы, летящие в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы
Самолеты, выполняющие рейсы в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы