https://ria.ru/20240603/innopolis-1950250971.html

В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных

В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных - РИА Новости, 03.06.2024

В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных

Первая очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных, необходимого для обеспечения России суверенитета в сфере критически важной... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:02

2024-06-03T18:02

2024-06-03T18:02

экономика

технологии

приволжский округ

россия

алексей лихачев

рустам минниханов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

республика татарстан (татарстан)

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ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн - РИА Новости. Первая очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных, необходимого для обеспечения России суверенитета в сфере критически важной информационной инфраструктуры, открылась понедельник в татарстанском ИТ-городе Иннополисе, передает корреспондент РИА Новости. В торжественной церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Глава Татарстана отметил, что это крупнейший в Приволжском округе проект, при этом важно, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют самым современным стандартам надежности и безопасности. Центры обработки данных играют особую роль в обеспечении суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре и повышении конкурентоспособности российской продукции, заявил в свою очередь Лихачев. "Нам поручены президентом Российской Федерации, правительством целый ряд серьезных направлений. Первое и важное - это создание суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре. Это создание программных аппаратных комплексов, их тиражирование, внедрение обслуживание, полная кибербезопасность этих и других объектов. И, конечно же, разработка тяжелого индустриального программного обеспечения для отраслей промышленности… Это неотъемлемая часть повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции", - сказал Лихачев на церемонии. Все это корпорация, по его словам, будет делать совместно с учеными и регионами. "ЦОД в этой работе занимают особое место, потому что эти огромные объемы информации, их анализ, соответствующие вычисления требуют, во-первых, большой мощности - мощности компьютеров, мощности накопительных ячеек, и (во-вторых) абсолютной защищенности", - подчеркнул глава "Росатома". Проект реализует дочерняя компания "Росатома", резидент ОЭЗ "Иннополис" АО "Атомдата-Иннополис". В компании рассказали, что основное технологическое оборудование спроектировано и изготовлено в России, импортозамещение составляет более 95%. Первая очередь ЦОД "Иннополис" - это четыре машинных зала, каждый из которых рассчитан на 250 стойко-мест. В компании ожидают, что до конца этого года первая очередь будет полностью загружена. В перспективе объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Две очереди составят 2000 стойко-мест. Мощность объекта – 16 МВт. Уровень доступности ЦОД – 99,982%.

https://ria.ru/20240522/tekhnoparki-1947631830.html

https://ria.ru/20240404/razrabotka-1937858721.html

https://ria.ru/20240320/feyki-1934435239.html

приволжский округ

россия

республика татарстан (татарстан)

иннополис (татарстан)

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экономика, технологии, приволжский округ, россия, алексей лихачев, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", республика татарстан (татарстан), иннополис (татарстан)