https://ria.ru/20240603/innopolis-1950250971.html
В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных
В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных - РИА Новости, 03.06.2024
В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных
Первая очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных, необходимого для обеспечения России суверенитета в сфере критически важной... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:02
2024-06-03T18:02
2024-06-03T18:02
экономика
технологии
приволжский округ
россия
алексей лихачев
рустам минниханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152737/50/1527375051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c8dc732749981e088c954c7a70200b1.jpg
ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн - РИА Новости. Первая очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных, необходимого для обеспечения России суверенитета в сфере критически важной информационной инфраструктуры, открылась понедельник в татарстанском ИТ-городе Иннополисе, передает корреспондент РИА Новости. В торжественной церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Глава Татарстана отметил, что это крупнейший в Приволжском округе проект, при этом важно, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют самым современным стандартам надежности и безопасности. Центры обработки данных играют особую роль в обеспечении суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре и повышении конкурентоспособности российской продукции, заявил в свою очередь Лихачев. "Нам поручены президентом Российской Федерации, правительством целый ряд серьезных направлений. Первое и важное - это создание суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре. Это создание программных аппаратных комплексов, их тиражирование, внедрение обслуживание, полная кибербезопасность этих и других объектов. И, конечно же, разработка тяжелого индустриального программного обеспечения для отраслей промышленности… Это неотъемлемая часть повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции", - сказал Лихачев на церемонии. Все это корпорация, по его словам, будет делать совместно с учеными и регионами. "ЦОД в этой работе занимают особое место, потому что эти огромные объемы информации, их анализ, соответствующие вычисления требуют, во-первых, большой мощности - мощности компьютеров, мощности накопительных ячеек, и (во-вторых) абсолютной защищенности", - подчеркнул глава "Росатома". Проект реализует дочерняя компания "Росатома", резидент ОЭЗ "Иннополис" АО "Атомдата-Иннополис". В компании рассказали, что основное технологическое оборудование спроектировано и изготовлено в России, импортозамещение составляет более 95%. Первая очередь ЦОД "Иннополис" - это четыре машинных зала, каждый из которых рассчитан на 250 стойко-мест. В компании ожидают, что до конца этого года первая очередь будет полностью загружена. В перспективе объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Две очереди составят 2000 стойко-мест. Мощность объекта – 16 МВт. Уровень доступности ЦОД – 99,982%.
https://ria.ru/20240522/tekhnoparki-1947631830.html
https://ria.ru/20240404/razrabotka-1937858721.html
https://ria.ru/20240320/feyki-1934435239.html
приволжский округ
россия
республика татарстан (татарстан)
иннополис (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152737/50/1527375051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43735eaa07a375c1c0ba4cb5388ac822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, приволжский округ, россия, алексей лихачев, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", республика татарстан (татарстан), иннополис (татарстан)
Экономика, Технологии, Приволжский округ, Россия, Алексей Лихачев, Рустам Минниханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис (Татарстан)
В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных
Крупнейший в Поволжье центр обработки данных открылся в татарстанском Иннополисе
ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн - РИА Новости. Первая очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных, необходимого для обеспечения России суверенитета в сфере критически важной информационной инфраструктуры, открылась понедельник в татарстанском ИТ-городе Иннополисе, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов
и генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
Глава Татарстана отметил, что это крупнейший в Приволжском округе
проект, при этом важно, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют самым современным стандартам надежности и безопасности.
Центры обработки данных играют особую роль в обеспечении суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре и повышении конкурентоспособности российской продукции, заявил в свою очередь Лихачев.
"Нам поручены президентом Российской Федерации, правительством целый ряд серьезных направлений. Первое и важное - это создание суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре. Это создание программных аппаратных комплексов, их тиражирование, внедрение обслуживание, полная кибербезопасность этих и других объектов. И, конечно же, разработка тяжелого индустриального программного обеспечения для отраслей промышленности… Это неотъемлемая часть повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции", - сказал Лихачев на церемонии.
Все это корпорация, по его словам, будет делать совместно с учеными и регионами.
"ЦОД в этой работе занимают особое место, потому что эти огромные объемы информации, их анализ, соответствующие вычисления требуют, во-первых, большой мощности - мощности компьютеров, мощности накопительных ячеек, и (во-вторых) абсолютной защищенности", - подчеркнул глава "Росатома".
Проект реализует дочерняя компания "Росатома", резидент ОЭЗ "Иннополис" АО "Атомдата-Иннополис". В компании рассказали, что основное технологическое оборудование спроектировано и изготовлено в России
, импортозамещение составляет более 95%. Первая очередь ЦОД "Иннополис" - это четыре машинных зала, каждый из которых рассчитан на 250 стойко-мест. В компании ожидают, что до конца этого года первая очередь будет полностью загружена.
В перспективе объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Две очереди составят 2000 стойко-мест. Мощность объекта – 16 МВт. Уровень доступности ЦОД – 99,982%.