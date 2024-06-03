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В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем - РИА Новости, 03.06.2024
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12:43 03.06.2024 (обновлено: 13:38 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/gaz-1950143366.html
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем - РИА Новости, 03.06.2024
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем
Россия и Китай продолжают переговоры в области поставок энергоресурсов, договоренности будут достигнуты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:43
2024-06-03T13:38
россия
китай
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия и Китай продолжают переговоры в области поставок энергоресурсов, договоренности будут достигнуты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться. У нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждалась на встрече Путина с Си Цзиньпином."И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными", — добавил Песков.О том, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири — 2", Владимир Путин говорил на пресс-конференции во время визита в Пекин. Он отметил, что китайская экономика растет и требует соответствующего увеличения энергоресурсов."Сила Сибири — 2" — проект газопровода из России в Китай через Монголию. Его мощность должна составить 50 миллиардов кубометров в год. В марте прошлого года Путин заявил, что практически все параметры по проекту согласованы.
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
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россия, китай, дмитрий песков, экономика
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем

Песков выразил уверенность, что Россия и Китай достигнут договоренностей по газу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия и Китай продолжают переговоры в области поставок энергоресурсов, договоренности будут достигнуты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться. У нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты", — сказал он.
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Пресс-секретарь отметил, что тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждалась на встрече Путина с Си Цзиньпином.
"И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными", — добавил Песков.
О том, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири — 2", Владимир Путин говорил на пресс-конференции во время визита в Пекин. Он отметил, что китайская экономика растет и требует соответствующего увеличения энергоресурсов.
"Сила Сибири — 2" — проект газопровода из России в Китай через Монголию. Его мощность должна составить 50 миллиардов кубометров в год. В марте прошлого года Путин заявил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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