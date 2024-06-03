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В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/f-16-1950136246.html
В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России
В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России - РИА Новости, 03.06.2024
В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России
У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:17
2024-06-03T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир джабаров
совет федерации рф
f-16
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico. "Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240530/daniya-1949418254.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир джабаров, совет федерации рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, F-16
В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России

Джабаров: Россия собьет нидерландские F-16, если они попытаются ударить

© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRTИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRT
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
"Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России
30 мая, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ДжабаровСовет Федерации РФF-16
 
 
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