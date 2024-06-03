https://ria.ru/20240603/f-16-1950136246.html

В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России

В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России - РИА Новости, 03.06.2024

В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России

У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:17

2024-06-03T12:17

2024-06-03T12:17

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россия

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нидерланды

владимир джабаров

совет федерации рф

f-16

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico. "Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

https://ria.ru/20240530/daniya-1949418254.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нидерланды, владимир джабаров, совет федерации рф, f-16