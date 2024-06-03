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Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 03.06.2024
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12:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ekspert-1950146196.html
Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 03.06.2024
Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Брюссель не покажет "красный свет" Тбилиси на вступление в Евросоюз после принятия закона об иностранных агентах, поскольку заинтересован в интеграции в ЕС... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:53
2024-06-03T12:53
в мире
грузия
брюссель
тбилиси
саломе зурабишвили
евросоюз
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Брюссель не покажет "красный свет" Тбилиси на вступление в Евросоюз после принятия закона об иностранных агентах, поскольку заинтересован в интеграции в ЕС государств Южного Кавказа, заявила РИА Новости президент Российской Ассоциации Евро-атлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. "Складывается впечатление, что грузинские власти не хотят форсировать процесс вступления в ЕС. Возможно, настойчивость в принятии этого закона, несмотря на протесты, - это сигнал о том, что Тбилиси вступление не очень-то и нужно", - сказала Пархалина. Ответ Запада и в частности Брюсселя едва ли будет радикальным и жестким, подчеркнула эксперт. "Жесткой формулировки формата "Идите вы своей дорогой" не будет. Потому что у ЕС есть заинтересованность в интеграции государств Южного Кавказа. Я думаю, будут мягкие меры: санкционного и персонально-санкционного характера. Но "красного света" для Грузии не будет", - заключила она.
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в мире, грузия, брюссель, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии

Эксперт: ЕС не покажет "красный свет" Грузии на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Брюссель не покажет "красный свет" Тбилиси на вступление в Евросоюз после принятия закона об иностранных агентах, поскольку заинтересован в интеграции в ЕС государств Южного Кавказа, заявила РИА Новости президент Российской Ассоциации Евро-атлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года.
«
"Складывается впечатление, что грузинские власти не хотят форсировать процесс вступления в ЕС. Возможно, настойчивость в принятии этого закона, несмотря на протесты, - это сигнал о том, что Тбилиси вступление не очень-то и нужно", - сказала Пархалина.
Ответ Запада и в частности Брюсселя едва ли будет радикальным и жестким, подчеркнула эксперт.
"Жесткой формулировки формата "Идите вы своей дорогой" не будет. Потому что у ЕС есть заинтересованность в интеграции государств Южного Кавказа. Я думаю, будут мягкие меры: санкционного и персонально-санкционного характера. Но "красного света" для Грузии не будет", - заключила она.
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В миреГрузияБрюссельТбилисиСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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