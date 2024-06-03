https://ria.ru/20240603/eaes-1950267749.html
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе - РИА Новости, 03.06.2024
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе
Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Минске, от России участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:13
2024-06-03T19:13
2024-06-03T19:13
россия
белоруссия
армения
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
минск
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_0:120:2201:1358_1920x0_80_0_0_e36c41541af650776e838f914d8f0226.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Минске, от России участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главы правительств стран ЕАЭС собрались в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии. Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. В 2024 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения. Предстоящее заседание межправсовета станет тридцать девятым по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и вторым в этом году. Предыдущее заседание состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алма-Ате (Казахстан). Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках союза.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html
https://ria.ru/20240603/prodovolstvie-1950211885.html
россия
белоруссия
армения
минск
киргизия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_114:0:2085:1478_1920x0_80_0_0_9e3f566221c18bdbfa1eed13b83e40e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, минск, киргизия, казахстан, в мире
Россия, Белоруссия, Армения, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Минск, Киргизия, Казахстан, В мире
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе
Главы правительств стран ЕАЭС проводят заседание в узком составе