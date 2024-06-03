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В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе - РИА Новости, 03.06.2024
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19:13 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/eaes-1950267749.html
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе - РИА Новости, 03.06.2024
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе
Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Минске, от России участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:13
2024-06-03T19:13
россия
белоруссия
армения
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
минск
киргизия
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Минске, от России участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главы правительств стран ЕАЭС собрались в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии. Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. В 2024 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения. Предстоящее заседание межправсовета станет тридцать девятым по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и вторым в этом году. Предыдущее заседание состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алма-Ате (Казахстан). Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках союза.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html
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россия, белоруссия, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, минск, киргизия, казахстан, в мире
Россия, Белоруссия, Армения, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Минск, Киргизия, Казахстан, В мире
В Минске началось заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе

Главы правительств стран ЕАЭС проводят заседание в узком составе

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкФлаги Государств-членов ЕАЭС
Флаги Государств-членов ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Минске, от России участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Главы правительств стран ЕАЭС собрались в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Вчера, 15:46
Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции.
В 2024 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.
Предстоящее заседание межправсовета станет тридцать девятым по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и вторым в этом году. Предыдущее заседание состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алма-Ате (Казахстан).
Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках союза.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин
Вчера, 16:07
 
РоссияБелоруссияАрменияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияМинскКиргизияКазахстанВ мире
 
 
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