https://ria.ru/20240603/dodik-1950082863.html

Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что надеется на полях Петербургского международного... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:42

2024-06-03T06:42

2024-06-03T07:30

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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что надеется на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. "Все они будут на этом форуме и президент Владимир Путин. Мне очень приятно оказаться там, верю, что будет возможность встретиться", - заявил Додик в разговоре с агентством. Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, милорад додик, сергей лавров, в мире