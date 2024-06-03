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Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ
Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что надеется на полях Петербургского международного... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:42
2024-06-03T06:42
2024-06-03T07:30
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что надеется на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. "Все они будут на этом форуме и президент Владимир Путин. Мне очень приятно оказаться там, верю, что будет возможность встретиться", - заявил Додик в разговоре с агентством. Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, милорад додик, сергей лавров, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Милорад Додик, Сергей Лавров, В мире
Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ
Президент РС БиГ Додик выразил надежду встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ