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Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
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06:22 03.06.2024 (обновлено: 07:24 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/dodik-1950082149.html
Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ
Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:22
2024-06-03T07:24
россия
санкт-петербург
милорад додик
пмэф-2024
в мире
республика сербская
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций. "Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций", - заявил Додик в разговоре с агентством. Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, милорад додик, пмэф-2024, в мире, республика сербская
Россия, Санкт-Петербург, Милорад Додик, ПМЭФ-2024, В мире, Республика Сербская
Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ

Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций.
"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций", - заявил Додик в разговоре с агентством.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ
03:06
Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Премьер ЦАР направился в Россию для участия в ПМЭФ
Вчера, 16:00
 
РоссияСанкт-ПетербургМилорад ДодикПМЭФ-2024В миреРеспублика Сербская
 
 
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