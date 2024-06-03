https://ria.ru/20240603/dni-1950167587.html

Концерты, фестивали и выставки пройдут в дни ПМЭФ-2024

Концерты, фестивали и выставки пройдут в дни ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 03.06.2024

Концерты, фестивали и выставки пройдут в дни ПМЭФ-2024

В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга традиционно ждет насыщенная программа, в том числе культурная от партнеров ВТБ, сообщает... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:07

санкт-петербург

италия

кронштадт

лев додин

александр пушкин

валерий гергиев

мариинский театр

русский музей

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга традиционно ждет насыщенная программа, в том числе культурная от партнеров ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Культурные мероприятия пройдут с 5 по 8 июня. "Во время ПМЭФ Санкт-Петербург традиционно становится точкой притяжения не только для делового, но и культурного сообщества – открывается множество выставок и фестивалей, проходят концерты. Специально для жителей города и его гостей в период форума мы рассказываем о событиях наших партнеров, проекты которых поддерживаем уже много лет", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева. Мариинский театр 27 мая Мариинский театр открыл масштабное событие петербургского летнего театрального сезона – фестиваль "Звезды белых ночей". Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев. Концерты и постановки проходят на всех площадках Мариинского театра до 1 августа. Программа этого года объединяет яркие балетные и оперные премьеры, репертуарные редкости, гастрольные спектакли, музыкальные с участием звезд мировой сцены. Среди событий "Звезд белых ночей" в июне - Фестиваль Верди и специальная программа к 225-летию Александра Пушкина. В дни форума на исторической сцене Мариинского театра состоится выпускной спектакль Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (6 июня) и балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" (7 июня). Филармония им. Д.Д. Шостаковича С 30 мая Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича проводит фестиваль "Музыкальная коллекция", посвященный памяти Юрия Темирканова. В этом году в фестивале участвуют крупнейшие российские исполнители и всемирно известные зарубежные музыканты. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступит под руководством ведущих дирижеров из разных стран. Среди солистов-участников фестиваля: Николай Луганский, Борис Березовский, Федерико Мондельчи (Италия) и другие. Одним из главных событий в рамках фестиваля станет гала-концерт к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, который пройдет 7 июня. Музей театрального и музыкального искусства В Шереметьевском дворце Музея театрального и музыкального искусства проходит выставка "Лев Додин: жизнь человека". Она приурочена к 80-летию Малого драматического театра и его художественного руководителя Льва Додина. На экспозиции представлены фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии, записи репетиций и спектаклей. В выставке кураторы отразили суть и миссию театра Льва Додина: в центре внимания —жизнь человеческого духа как основа театра. "Балет. Притяжение" – вторая выставка Театрального музея, которая открывается 7 июня. Она посвящена дуэтному танцу в хореографическом искусстве и выдающимся дуэтам, которые вошли в историю балета XX века. В трех выставочных залах Театрального музея экспозиция покажет, как складывались сценические взаимоотношения танцовщиков-мужчин с партнершами-балеринами в разные эпохи, как менялась техника поддержек, кто "задавал тон" в балетах XIX века, как XX век изменил взгляд на дуэтный танец. На выставке представлены фотографии, костюмы, скульптура, театральные эскизы, а также документальные аудио- и видеоматериалы, интервью с известными артистами балета, созданные специально для выставки. Русский музей Три масштабных события Русского музея будут доступны для гостей и жителей города во время ПМЭФ. Летний сад в этом году отмечает 320-летие, к этому событию Русский музей представляет праздник "День Летнего сада" 8 и 9 июня. В его программу войдут десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов музея. В центре Летнего сада, на Школьной аллее, разместится выставка "Истории Летнего сада". В первый день праздника гостей ждет концертная программа, участниками которой станут звезды и солисты Мариинского театра и группа Billy’s Band. В рамках события банк также подготовил активности и мероприятия для гостей. Выставочный проект "Империя после Петра: от Екатерины 1 до Елизаветы Петровны" открылся в Михайловском замке Русского музея в первый день лета. Выставка посвящена периоду правления после Петра I, который традиционно считается "темным" временем, и призвана оспорить это суждение. Экспозиция насчитывает свыше 400 произведений из 20 музейных коллекций. Здесь представлены работы, которые редко экспонируются вне музеев, в которых хранятся. Выставка открыта для посещения до 23 сентября. В ноябре прошлого года Русский музей открыл масштабную экспозицию "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения". На выставке представлено более 120 произведений живописи и графики, освещены все периоды творчества художника и представлены ключевые произведения. Экспозицию дополняют произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и разнообразный медиаконтент. Кронштадт В завершающий день форума в Кронштадте пройдет ежегодный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятие уже в четвертый раз объединит любителей парусного спорта, морской истории, актуальной музыки и тематической кухни. Гости фестиваля увидят состязания яхтсменов, театрализованные исторические реконструкции и мастер-классы, парад старинных парусников, выступления популярных исполнителей и смогут попробовать кухни разных регионов России. С прошлого года фестиваль проходит на территории "Острова фортов" и открывает дополнительные возможности культурного досуга для посетителей. Участникам форума и гостям города напомнили, что планированием досуга лучше заняться заблаговременно, ведь лето традиционно становится самым популярным сезоном для путешествий в Санкт-Петербург, а проведение крупнейшего делового события года привлекает большой дополнительный поток гостей.

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https://ria.ru/20240321/premiya-1934719896.html

https://ria.ru/20230921/festival-1897730852.html

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Алёна Пава

санкт-петербург, италия, кронштадт, лев додин, александр пушкин, валерий гергиев, мариинский театр, русский музей, втб (банк)