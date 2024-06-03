https://ria.ru/20240603/chs-1950174894.html

В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков - РИА Новости, 03.06.2024

В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:11

2024-06-03T14:11

2024-06-03T16:13

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

оксана лут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104253/49/1042534998_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4ad7ccf11a2c4caed817e223e43620f7.jpg

МИНСК, 3 июн — РИА Новости. В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут."ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", — сказала министр.Ущерб для сельского хозяйства от майских заморозков в денежном эквиваленте пока не посчитан, добавила Лут.В пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что возвратные заморозки в мае в российских регионах привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч приходится на зерновые. Он отметил, что некоторые субъекты уже ввели режим чрезвычайной ситуации, в части из них планируется режим ЧС федерального масштаба.Патрушев уточнил, что в пострадавших регионах ведут пересев, власти пока сохраняют прогноз производства зерновых в этом году на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн — пшеница.

https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, оксана лут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий патрушев