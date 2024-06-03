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В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков
В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков - РИА Новости, 03.06.2024
В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков
В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:11
2024-06-03T14:11
2024-06-03T16:13
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
оксана лут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий патрушев
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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут."ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", — сказала министр.Ущерб для сельского хозяйства от майских заморозков в денежном эквиваленте пока не посчитан, добавила Лут.В пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что возвратные заморозки в мае в российских регионах привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч приходится на зерновые. Он отметил, что некоторые субъекты уже ввели режим чрезвычайной ситуации, в части из них планируется режим ЧС федерального масштаба.Патрушев уточнил, что в пострадавших регионах ведут пересев, власти пока сохраняют прогноз производства зерновых в этом году на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн — пшеница.
https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, оксана лут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий патрушев
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Оксана Лут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Патрушев
В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков
Минсельхоз: режим ЧС из-за майских заморозков могут ввести до конца недели