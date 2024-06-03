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Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 03.06.2024

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:43

2024-06-03T16:43

2024-06-03T16:43

политика

санкт-петербург

александр беглов

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео, распространенного пресс-службой его администрации. Как следует из видео, Беглов приехал в Горизбирком и подал необходимые документы. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" 2 июня на конференции выдвинуло Беглова кандидатом от партии для участия в губернаторских выборах в сентябре 2024 года. В ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга 27 мая председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора города. Законодательное собрание Петербурга в минувший четверг приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября. Днем позже Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора города в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.

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политика, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий медведев, единая россия