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Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 03.06.2024
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16:43 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/beglov-1950229740.html
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 03.06.2024
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
политика
санкт-петербург
александр беглов
дмитрий медведев
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео, распространенного пресс-службой его администрации. Как следует из видео, Беглов приехал в Горизбирком и подал необходимые документы. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" 2 июня на конференции выдвинуло Беглова кандидатом от партии для участия в губернаторских выборах в сентябре 2024 года. В ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга 27 мая председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора города. Законодательное собрание Петербурга в минувший четверг приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября. Днем позже Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора города в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах губернатора Петербурга

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео, распространенного пресс-службой его администрации.
Как следует из видео, Беглов приехал в Горизбирком и подал необходимые документы.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" 2 июня на конференции выдвинуло Беглова кандидатом от партии для участия в губернаторских выборах в сентябре 2024 года.
В ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга 27 мая председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора города.
Законодательное собрание Петербурга в минувший четверг приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября. Днем позже Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора города в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга
Вчера, 10:58
 
ПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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