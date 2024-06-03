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Центр уличного баскетбола открылся на Кубани - РИА Новости, 03.06.2024
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13:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/basketbol-1950150264.html
Центр уличного баскетбола открылся на Кубани
Центр уличного баскетбола открылся на Кубани - РИА Новости, 03.06.2024
Центр уличного баскетбола открылся на Кубани
Центр уличного баскетбола открылся в Анапе в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" в регионах для развития и повышения... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:19
2024-06-03T13:19
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Центр уличного баскетбола открылся в Анапе в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" в регионах для развития и повышения доступности массового спорта в стране, сообщает пресс-служба банка. Спортивный центр стал первым в Краснодарском крае и 18-м в России. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, вице-президент – директор по развитию проектов социального значения банка Рубен Бегунц, вице-мэр Анапы Иван Мерзлый, генеральный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Евгений Иванов, исполнительный директор РФБ, мастер спорта международного класса Владимир Дячок, начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин, чемпионка Европы, победитель Евролиги ФИБА, многократный призер чемпионата России Елена Кириллова. Спортобъект разместился на территории нового Крещенского парка в микрорайоне "Высокий берег" и стал частью уникального общественного пространства, объединившего зоны активного и спокойного отдыха для жителей и гостей популярного города-курорта. "Наши Центры уличного баскетбола стали визитной карточкой социальных проектов ПСБ в регионах, где в каждом с радостью ждут появления таких уникальных объектов, которые становятся неотъемлемой частью городов, их инфраструктуры и облика, добавляют комфорта и красоты. Климатические возможности Анапы позволят использовать спортивный комплекс круглый год, развивая таланты будущих чемпионов уличного баскетбола, укрепляя здоровье и спортивный дух. В каждом из городов, где появляются наши площадки, мы видим огромную заинтересованность жителей всех возрастов, выбирающих активный и здоровый образ жизни", — цитирует пресс-служба Бегунца. Дячок напомнил, что Краснодарский край — особое место на баскетбольной карте страны, ведь именно в этом регионе проходит один из старейших детских спортивных фестивалей "Минибаскет", которому в этом году исполняется 50 лет. "Новая площадка станет местом притяжения для молодого поколения, комфортной зоной для их тренировок и соревнований. А это, в свою очередь, позволит укрепить наши добрые баскетбольные традиции. Желаем, чтобы в этом центре открывали свои таланты чемпионы", — подчеркнул Дячок, его слова приводит пресс-служба. Общая площадь нового спортивного объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сам центр включает пять площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с экологичным покрытием для любой погоды, пространство для занятий уличными тренировками с тренажерами и трибуны для болельщиков. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек, на его территории можно проводить соревнования любого уровня. Сразу после открытия на площадке центра прошел турнир Анапы по дворовому баскетболу на кубок губернатора Краснодарского края, в котором приняли участие команды спортивных школ региона в различных возрастных категориях, а также турнир среди мужчин, посвященный открытию Центра уличного баскетбола.
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анапа, краснодарский край, россия, елена кириллова (баскетбол), российская федерация баскетбола (рфб), фиба, псб (банк псб), промсвязьбанк, дети, спорт
Анапа, Краснодарский край, Россия, Елена Кириллова (баскетбол), Российская федерация баскетбола (РФБ), ФИБА, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Дети, Спорт

Центр уличного баскетбола открылся на Кубани

© Фото : пресс-служба ПСБЦентр уличного баскетбола открылся в Анапе
Центр уличного баскетбола открылся в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Центр уличного баскетбола открылся в Анапе
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Центр уличного баскетбола открылся в Анапе в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" в регионах для развития и повышения доступности массового спорта в стране, сообщает пресс-служба банка.
Спортивный центр стал первым в Краснодарском крае и 18-м в России. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, вице-президент – директор по развитию проектов социального значения банка Рубен Бегунц, вице-мэр Анапы Иван Мерзлый, генеральный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Евгений Иванов, исполнительный директор РФБ, мастер спорта международного класса Владимир Дячок, начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин, чемпионка Европы, победитель Евролиги ФИБА, многократный призер чемпионата России Елена Кириллова.
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Спортобъект разместился на территории нового Крещенского парка в микрорайоне "Высокий берег" и стал частью уникального общественного пространства, объединившего зоны активного и спокойного отдыха для жителей и гостей популярного города-курорта.
"Наши Центры уличного баскетбола стали визитной карточкой социальных проектов ПСБ в регионах, где в каждом с радостью ждут появления таких уникальных объектов, которые становятся неотъемлемой частью городов, их инфраструктуры и облика, добавляют комфорта и красоты. Климатические возможности Анапы позволят использовать спортивный комплекс круглый год, развивая таланты будущих чемпионов уличного баскетбола, укрепляя здоровье и спортивный дух. В каждом из городов, где появляются наши площадки, мы видим огромную заинтересованность жителей всех возрастов, выбирающих активный и здоровый образ жизни", — цитирует пресс-служба Бегунца.
Дячок напомнил, что Краснодарский край — особое место на баскетбольной карте страны, ведь именно в этом регионе проходит один из старейших детских спортивных фестивалей "Минибаскет", которому в этом году исполняется 50 лет.
"Новая площадка станет местом притяжения для молодого поколения, комфортной зоной для их тренировок и соревнований. А это, в свою очередь, позволит укрепить наши добрые баскетбольные традиции. Желаем, чтобы в этом центре открывали свои таланты чемпионы", — подчеркнул Дячок, его слова приводит пресс-служба.
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Общая площадь нового спортивного объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сам центр включает пять площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с экологичным покрытием для любой погоды, пространство для занятий уличными тренировками с тренажерами и трибуны для болельщиков. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек, на его территории можно проводить соревнования любого уровня.
Сразу после открытия на площадке центра прошел турнир Анапы по дворовому баскетболу на кубок губернатора Краснодарского края, в котором приняли участие команды спортивных школ региона в различных возрастных категориях, а также турнир среди мужчин, посвященный открытию Центра уличного баскетбола.
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